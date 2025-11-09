Kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu? Evo što Google savjetuje

Mobilna tehnologija značajno je napredovala tijekom godina, no dok s jedne strane imamo sve veće ekrane, nabrijane procesore i gotovo pa profesionalne kamere, s druge strane baterije i dalje nisu dovoljno jake kako bi izdržale malo duži period rada. Za one koji provode puno vremena sa svojim telefonima u ruci, vanjski punjač postao je gotovo obavezan, no kako bi smanjili potrošnju baterije postoje i različiti savjeti i trikovi o kojima smo više puta pisali, piše Zimo.

Takve savjete na svojim stranicama daje i Google, kompanija koja stoji iza najpopularnijeg mobilnog operativnog sustava na svijetu koji pokreće većinu telefona. Iz ove kompanije napominju kako se njihovi savjeti odnose na telefone koje pokreće verzija Androida 13 i novije, ali upozoravaju i kako trajanje baterije i njen životni vijest ovise i o tipu uređaja koji koriste.

Evo što napraviti

Ako koristite telefon koji radi na Androidu i želite produžiti trajanje baterije, ovo je osam Googleovih savjeta kojih bi se trebali pridržavati.

Skratite vrijeme nakon kojeg se zaslon automatski gasi - ekran je najveći potrošač baterije pa što je duže aktivan, baterija će se brže isprazniti. Iz Googlea zato savjetuju da skratite vrijeme nakon kojeg se zaslon sam gasi nakon korištenja.

Ručno smanjite svjetlinu ekrana - manja svjetlina ekrana znači i manju potrošnju tako da, u slučaju da je baterija baš na izmaku, možete ručno smanjiti svjetlinu na minimum vidljivosti kako bi produžili njeno trajanje.

Ili, umjesto ručnog podešavanja, iz Google savjetuju automatsku prilagodbu svjetline ekrana tako da sustav može sam smanjiti svjetlinu u određenim situacijama.

Isključite zvukove i vibracije pri tipkanju. Iako se na prvi pogled ne čini kako se time može spasiti koji postotak baterije, neki korisnici konstantno tipkaju, pišu poruke, obavijesti i komentare na društvenim mrežama i slično tako da se tijekom dana ipak može smanjiti potrošnja gašenjem te opcije.

Ograničenje aplikacija s visokom potrošnjom baterije. Android može otkriti i ograničiti aplikacije koje rade u pozadini i troše puno energije poput društvenih mreža i GPS aplikacija.

Aktivacija opcije adaptivne baterije. Riječ je o opciji koju Android koristi kako bi naučio navike korištenja telefona i ograničio aplikacije koje se rijetko koriste, čime se smanjuje nepotrebna potrošnja resursa, a samim time i baterije.

Brisanje računa koji se ne koriste - takvi računi konstantno sinkroniziraju podatke u pozadini, što naravno, troši bateriju pa ako na telefonu imate aplikacije s takvim računima koje ne koristite (mail, društvene mreže i slično), izbrišite ih.

Uključite tamnu temu - savjetuju se aktivacija dark moda unutar samog sustava, ali i pojedinačnih aplikacija.