Kako prepoznati najbolje ulje? Splitski đaci učili od najvećih stručnjakinja

Danas su znanstvenice Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, dr.sc. Maja Jukić Špika i dr.sc. Mirella Žanetić održale predavanje i praktičnu radionicu senzorskog Ocjenjivanja djevičanskog maslinovog ulja u Zdravstvenoj školi u Splitu.

Ova radionica je održana u čast obilježavanja Svjetskog dana masline, te predstavlja nastavak dugogodišnje suradnje instituta i ove škole. Radionica je dio projekta ‘Ulje iz didovog Maslinika’ koju vode prof. Dijana Jutić i prof. Tea Carić iz Zdravstvene Škole.

Ovo je 4. u nizu radionica koju provode znanstvenice instituta u cilju edukacije učenika o proizvodnji i prepoznavanju visoke kvalitete maslinovog ulja te ulozi ekstra djevičanskog maslinovog ulja u mediteranskoj prehrani te pozitivnom utjecaju na zdravlje.