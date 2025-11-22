Kako prepoznati da akumulator slabi?

Razinu baterije možete provjeriti parkiranjem automobila u mraku ispred zida, isključivanjem motora i uključivanjem kratkih svjetala.

Ako svjetlo nakon kratkog vremena postane tamnije, akumulator slabi. Naravno, akumulator uvijek možete provjeriti i voltmetrom, ali on nije dio alata i uređaja u svakom prosječnom domaćinstvu. Posebno pripazite i koda zaključevanja vozila. Zaboravite li ugasiti svijetla ili ne zaključate li vrata, kod nekih modela vozila ostat će vam svjetlo u unutrašnjosti.

Koliko je potrebno da se akumulator isprazni? Na to pitanje odgovor je dao Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu. Akumulatori manjeg kapaciteta kod, na primjer, benzinskih motora ako prenoće s uključenim osvjetljenjem putničkog prostora mogu se isprazniti do razine da idući dan više nije moguće pokrenuti motor, što je zapravo i najčešći problem, piše HAK Revija.

Problemi s pokretanjem motora

Najčešće će ovaj problem obuhvati akumulatore vozila koji su stariji od dvije godine i zbog većeg broja ciklusa punjenja i pražnjenja smanjen im je kapacitet. Starija vozila su najčešće opremljena jednom rasvjetnom žaruljicom putničkog prostora od 5W pa do vozila koja imaju tri sekcije osvjetljenja u prednjem putničkom dijelu prostora i opremljenija vozila mogu imati i osvjetljenje stražnje klupe i putničkog prostora – tipa karavanska vozila – što znatno povećava broj žaruljica to jest trošila umjesto jedne žaruljice bude ih pet.

Prema tome struje koje mogu protjecati u stanju mirovanja se kreću cca od 0,4 ~ 2 A ovisno o broju žaruljica što može starijem akumulatoru predstavljati problem ako je u pitanju veći broj rasvjetnih pozicija. Problemi s pokretanjem motora mogu nastupiti već nakon povratka vozilu nakon petog sata rada istih žaruljica u stanju mirovanja. Ostat će nešto struje u vozilu za manja trošila, ali je to nedovoljno da startamo motor.

Ovaj tip problema se najčešće dogodi vozačima ako se vrata vozila u potpunosti ne zatvore ili se unutarnja rasvjeta uključi na prekidaču završetkom vožnje kako bi se nešto pročitalo i završetkom putovanja se napušta vozilo, a prekidač se ručno ne vrati na automatsko isključivanje i napusti se vozilo očekujući da će se unutarnja rasvjeta sama isključiti.

S obzirom na to da je svjetlo bilo uključeno predvečer idući ponovni kontakt s vozilom je idući dan ujutro i već se možemo naći zatečeni jer vozilo ne reagira na daljinski ključ i moramo ući u vozilo pomoću mehaničkog ključa preko bravice vrata.

Mnoga vozila, kad se zaključaju, imaju funkciju soft gašenja unutarnje rasvjete od 2 do 10 sekundi nakon zaključavanja vozila. Kad zaključavamo vozilo već po automatizmu očekujemo da će se to svjetlo ugasiti. No, ako ne zatvorimo vrata dovoljno, ona će ostati uključena na nekim modelima.

Kontrolirajte jeste li isključili sva trošila

Srećom, na ovaj problem nova vozila uglavnom su imuna jer čak i u slučaju otvorenih vrata slijedi gašenje svjetala za desetak minuta. Ako imate stariji model, nije loše pričekati nakon zatvaranja vozila da se svjetla ugase. Kontrolirajte jeste li isključili sva trošila u vozilu od vanjskog do unutarnjeg osvjetljenja kao i ukopčanih trošila u auto upaljaču kako ne bi nepotrebno ispraznili akumulator vozila i izbjegli nemogućnost pokretanja motora idući dan.

Ako se vozilo ne može pokrenuti radi prepoznatljivih simptoma praznog akumulatora preporuka je kontaktirati pomoć na cesti na 1987 i zatražiti stručan savjet.