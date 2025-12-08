Kako nas kradu u trgovačkim lancima? Ovi proizvodi su kod nas skuplji i do 100 posto nego u Njemačkoj

Božićno i novogodišnje razdoblje tradicionalno donosi pojačanu potrošnju, no istodobno otvara prostor za, kako upozorava potrošačka platforma Halo, inspektore, sve učestalije slučajeve previsokih marži u trgovačkim lancima.

Na svom su portalu objavili usporedbu cijena za sušenu šunku Jamon Serrano koja se u hrvatskom Kauflandu prodaje po cijeni od 119,99 eura, dok se u Njemačkoj – u istom trgovačkom lancu – nudi upola jeftinije, za 59,90 eura u sklopu akcijske ponude. Razlika iznosi čak 100 posto.

Slična situacija zabilježena je i s talijanskim panettonom Tre Marie Milanese od 750 grama. Dok ga hrvatski potrošači u trgovinama plaćaju 20,99 eura, u Italiji se isti proizvod ovog vikenda može kupiti za samo 12,50 eura, što predstavlja razliku veću od 67 posto.

„Pogledajte stranicu 17. njemačkog kataloga Kauflanda gdje se nudi ista šunka, pod istom trgovačkom markom i pakiranjem. Razlika u cijeni je nedopustiva,” poručuju iz platforme te ističu kako domaći potrošači postaju žrtve nepoštenog formiranja cijena.

Upozoravaju i na druge primjere, poput smanjenja gramaže Milka čokolada bez proporcionalnog smanjenja cijene – fenomena poznatog kao „shrinkflation” – što je u Njemačkoj izazvalo snažnu reakciju i bojkot kupaca.

„Vrijeme je da i hrvatski potrošači pokažu kako nisu spremni plaćati proizvode višestruko skuplje nego u ostatku Europe,” zaključuju iz Halo, inspektore, pozivajući na odgovornije kupovne odluke.