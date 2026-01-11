Kako je Thompson u Istri započeo pjesmu Čavoglave?

Glazbenik Marko Perković Thompson u subotu je u dvorani Žatika održao prvi od dva najavljena koncerta u Poreč. Dvorana je bila rasprodana, a Thompsonovi obožavatelji okupljali su se uoči koncerta po gradskim ulicama, gdje su pjevali njegove najpoznatije pjesme i stvarali koncertnu atmosferu već satima prije početka nastupa.

Na repertoaru se našla i pjesma Bojna Čavoglave, čije izvođenje, kao i dosad, nije prošlo bez uzvika “Za dom spremni”, pokliča zbog kojeg je pjevaču ranije bilo zabranjeno nastupanje u Zagreb.

Thompson je pjesmu započeo tradicionalnim povikom “Za dom”, na što je publika u dvorani odgovorila uzvikom “Spremni”.