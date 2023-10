KAKO JE POČEO "RAT" U MOJOJ KNJIŽNICI: U Splitu je moguće da i događaj namijenjen djeci postane politička fronta. Sve je smirila ravnateljica: "Pozvat ćemo i svećenika, bit će blagoslov"

Mejaši su kvart s velikim brojem mladih obitelji, a sada će dobiti još jedan sadržaj za djecu. Riječ je o Knjižnici za djecu i mlade koja će u utorak u 12.30 sati otvoriti svoja vrata stanovnicima Mejaša na adresi Vrboran 19A. Neće više biti potrebe ići do središnjice GKMM-a ili negdje drugdje, sada će djeca i mladi bez problema dolaziti do naslova koje žele. A knjige nisu jedino što će im biti dostupno, bIt će tu još štošta - od društvenih i PlayStation igara do

"S velikom radošću najavljujemo svečano otvaranje nove Knjižnice za djecu i mlade u Gradskom kotaru Mejaši-Kila, koje će se održati 17. listopada 2023., s početkom u 12.30, na adresi Vrboran 19A.

Smještena u kotaru prepunom novih stambenih zgrada i mladih obitelji, Knjižnica je prvi kulturni sadržaj na tom prostoru i plodno mjesto susreta za djecu, mlade i njihove roditelje.

Knjižnica je opremljena raznolikim knjižničnim fondom, od slikovnica za najmlađe do stripova, popularnoznanstvenih knjiga, lektirnih naslova, društvenih i PlayStation 4 igara, kao i VR opremom. U knjižnici će se također odvijati raznovrsni edukativni programi, kreativne radionice i događanja za djecu i mlade.

Sve uzvanike će uz gradonačelnika Splita Ivicu Puljka pozdraviti domaćini, čelnik Gradskoga kotara Mejaši Toni Piplica i ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Split Grozdana Ribičić. Program su pripremili učenici Osnovne škole Mejaši s ravnateljicom Josipom Banić i knjižničarkom Ritom Karačić", najavili su iz Gradske knjižnice Marka Marulića.

Problem s blagoslovom

Ovu lijepu vijest za stanovnike Mejaša moglo bi zasjeniti nešto drugo. Naime, kako iz knjižnice nemaju običaj pozvati svećenika na otvaranje svojih podružnica, doznajemo da su neki stanovnici Mejaša nezadovoljni činjenicom da svećenik neće blagosloviti objekt te su najavili svoj dolazak na otvaranje knjižnice. Navodno su svoje nezadovoljstvo planirali iskazati na svečanom otvorenju ukoliko se ne ostvari scenarij koji oni žele. No, kontaktirali smo prvog čovjeka kotara Mejaši, kao i ravnateljicu GKMM-a. Naime, Toni Piplica želi da svećenik blagoslovi prostor, dok ravnateljica knjižnice kaže da to - nije uobičajena praksa.

"Bio sam baš s pročelnikom Negotićem i sugerirao sam da je blagoslov dio tradicije u GK Mejaši i on se obvezao da će to prenijeti gradonačelniku i ja vjerujem da će do utorka gradonačelnik to sigurno sugerirati ravnateljici iako knjižnica ima svoja pravila rada. S obzirom da je to prostor koji je GK Mejaši dao za knjižnicu, nekakva molitva, blagoslov u trajanju od tri minute ne bi trebao biti problem. To je radio i Vice prije mene, to je dio tradicije. Mislim da molitva nije sporna, ali do utorka nećemo znati točno. Pričao sam s ravnateljicom, mi tako otvaramo sve projekte", kaže nam Toni Piplica.

Za mene je prisutnost svećenika i blagoslov prilikom otvaranja objekta: Prihvatljivi

Prihvatljivi isključivo kod vjerskih događaja

Neprihvatljivi

"Nemamo takvu praksu"

Ravnateljica nam je potvrdila da to nije uobičajena praksa knjižnice.

"Mi u gradskoj knjižnici imamo takav protokol prilikom otvaranja. Mi smo knjižnica i u statutu nam stoji da smo mi otvoreni za sve građane našeg grada i šire, i bez obzira na njihove orijentacije - političke, vjerske ili bilo kakve druge. Mi se tako i ponašamo i u skladu s njim mi kod otvaranja nemamo takvu praksu. Toliko smo sretni da ćemo otvoriti tu knjižnicu, u suradnji sa sadašnjom i bivšom vlasti, svi oni su prepoznali koliko je važna ta knjižnica za kotar, za svu djecu i mlade tog kotara. To nam je važno, a ovo drugo nam nije prioritet i nije nam važno. Mi se ponašamo u skladu s našom praksom, vizijama i poslanjem i mislimo da nije ni vrijeme ni mjesto za takve stvari", kaže nam ravnateljica te nastavlja:

"Mi ćemo pozvati sve važne institucije i organizacije Mejaša da nam pomognu u kreiranju programa, tu su nam i župnik i župa jako važni čimbenici kotara. Čula sam se s gosp. Piplicom, on će pozvati župnika, mi ćemo se zahvaliti, to će nam biti čast. Pozvat ćemo ga na suradnju jer nam je to jako važno. Bit će tu puno djece i nadamo se da svi imaju osjećaja za tu djecu. Mi odrasli se možemo kontreštavat u različitim mišljenjima, ne smijemo jedan drugoga ugrožavati, ali moramo misliti na našu djecu. Mislim da će svak tko dobro misli, i taj utorak misliti na djecu koja će nam pomoći prilikom otvaranja i sami otvoriti knjižnicu jer ona i je namijenjena njima, i da ćemo im svojim primjerom pokazati kako smo ljudi koji možemo imati različita mišljenja, ali se međusobno uvažavamo, poštujemo i razumijemo, jedino tako možemo ići naprijed, nikako da jedan drugoga ugrožavamo. U tom duhu i otvaramo tu knjižnicu i odgajamo buduće generacije - da se međusobno poštujemo, a ne ugrožavamo."