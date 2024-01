Kako je moguće da su svi putnici iz zrakoplova preživjeli požar aviona?

Vatrogascima je trebalo više od šest sati da ugase požar koji je zahvatio putnički zrakoplov Japan Airlinesa (JAL) nakon što je u utorak udario u zrakoplov obalne straže pri slijetanju u tokijsku zračnu luku Haneda. Posada je prije toga imala samo nekoliko minuta da stotine putnika odvede na sigurno. Svih 367 putnika i 12 članova posade uspjelo se iskrcati za manje od 20 minuta

Kabinsko osoblje je svojom pribranošću i profesionalnošću uspjelo spriječiti puno veću katastrofu – pilot koji je uspio zaustaviti zrakoplov na njegovu nosu, posada koja je u nemogućnosti korištenja razglasa mirno izdavala upute preko megafona, ali i putnici koji su ih se pridržavali. Riječ je o doista čudesnom bijegu iz plamenom zahvaćenog zrakoplova.

Putnici su isprva bili zbunjeni kad su vidjeli kako iskre frcaju iz motora, no kad je buknuo požar nekoliko sekundi nakon slijetanja, postali su svjesni da su im životi ugroženi.

"Stvarno sam mislio da ću umrijeti", rekao je jedan od putnika, piše Guardian, a prenosi tportal.

Snimke iz zrakoplova prikazuju stjuardese kako u prednjem dijelu kabine daju upute putnicima i zahvaljuju im na suradnji. I upravo im je ta suradnja spasila živote. Čini se nevjerojatnim da nitko nije zadobio teže ozljede. Kad su vatrogasci stigli, posada je već postavila tobogane za evakuaciju.

Ono što je u tim ključnim trenucima isto tako bilo važno je to da nitko od putnika nije zastao kako bi uzeo svoju prtljagu, tako osiguravajući prohodnost do izlaza.

"Kabinsko osoblje je obavilo odličan posao. Pravo je čudo da su svi putnici izašli", rekao je Paul Hayes iz britanske konzultantske tvrtke Ascend by Cirium.

Bivša kontrolorka leta Michele Robson rekla je da je posada izvrsno obavila evakuaciju u vrlo teškim uvjetima.

"Prirodno je da putnici počnu paničariti kad vide plamen, a očito je došlo do neke vrste sudara, što je moralo biti iznimno zabrinjavajuće za one u avionu", rekla je za Channel 4 News.

Just IN:— A Japan Airlines plane with 367 people on board has collided with another plane at Tokyo Airport.

— In the video, plane can be seen on massive fire. Fate of 367 passengers onboard is yet unclear. pic.twitter.com/GNgx7y1aHr

— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) January 2, 2024