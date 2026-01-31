Kako je 1808. godine ukinuta Dubrovačka Republika

Na današnji dan 1808. godine ukinuta je Dubrovačka republika.

Na današnji dan 31. siječnja 1808. prestala je dugovječna i ugledna Dubrovačka Republika, jedna od najvažnijih pomorskih i trgovačkih država srednjevjekovne Europe. Time je zatvorena gotovo jedanaest stoljeća njene samostalnosti i političkog postojanja.

Početak kraja Dubrovačke Republike vezan je uz Francusku revoluciju i ratove Napoleona Bonapartea. 27. svibnja 1806. Napoleonove su trupe, pod zapovjedništvom generala Jacquesa Lauristona, ušle u Dubrovnik, a Grad i Republika nisu pružili otpor. Francuska vojska preuzela je civilnu vlast u gradu bez većih sukoba.

Na čelu okupacijske vlasti bio je maršal Auguste de Marmont, kasnije nazvan vojvodom od Dubrovnika (Duc de Raguse).

Tog 31. siječnja 1808. godine, dekretom maršala Marmonta, raspustili su se dubrovnički Senat, Vlada i sudovi, čime je formalno ukinuta Dubrovačka Republika kao država. Ovu je odluku Marmont donio bez početnog znanja Napoleona Bonapartea, no Napoleon je naknadno dao svoj pristanak.

Kao posljedica tog čina, teritorij nekadašnje Republike pripojen je Napoleonovoj Kraljevini Italiji, u kojoj je Napoleon sam bio kralj, a njegova supruga Joséphine imala je sina Eugènea de Beauharnais, koji je služio kao potkralj.

Kraj jedne epohe

Dubrovačka Republika bila je suverena država od 1358. godine s razvijenom diplomacijom i trgovačkim mrežama diljem Europe i kroz Sredozemlje. U svojoj povijesti uspješno je balansirala između velikih sila, uključujući Mletačku Republiku, Osmansko Carstvo i druge europske države, te izgradila reputaciju progresivne i aktivne pomorske republike.

Cilj francuske vlasti bio je integrirati ovaj strateški položaj u širi politički okvir Napoleonovih osvajanja i upravljačkih struktura, no time je ugašena gotovo jedanaest stoljeća državnosti Dubrovnika.

Što se dogodilo poslije

Nakon što je Napoleon poražen i izgubljena njegova prevlast u Europi, na Bečkom kongresu 1815. godine, područje nekadašnje Dubrovačke Republike ustupljeno je Habsburškoj Monarhiji, koja je potom upravljala Dubrovnikom kao dijelom Kraljevine Dalmacije sve do Prvog svjetskog rata.

Danas, iako je Dubrovačka Republika nestala kao državna tvorevina, njezina bogata povijest, kultura i tradicija ostaju trajno utkane u identitet grada Dubrovnika i njegove baštine.