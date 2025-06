Kako izračunati koliko goriva vam ostaje ‘na rezervi’?

Uključi li se žuta lampica na instrumentnoj ploči koja sugerira da ste je vaše vozilo na rezervi, neke će vozače uhvatiti panika, a neki će iskusno cijediti posljednju kap goriva iz rezervoara, što ne preporučujemo jer česta vožnja na minimumu može dovesti do oštećenja pumpe goriva (ne podmazuje se kako bi trebala), a i filtra goriva u koji mogu ući sitne nečistoće ili talog s dna rezervoara.

No dobro, još uvijek ima onih koji ne odustaju od toga da žive opasno, na rubu uključivanja žute lampice i dolijevanja goriva za 50 kuna. Treba biti iskren i reći da ne živimo u ekonomskom obilju pa mnogi od nas već godinama nisu napunili rezervoar do vrha.

Koliko automobil može prijeći na rezervi? Mnogo je mjerenja i istraživanja, ali samo vi znate koliko vam automobil u prosjeku troši, a to je najvažniji podatak. Pretpostavlja se da na rezervi ostaje oko 5 litara goriva, ali do točne količine ćete doći na najjednostavniji način. Kad se uključi rezerva, brzo na benzinsku stanicu, uložite više novca i napunite rezervoar do vrha. Oduzmite taj broj od kapaciteta tanka goriva u tvorničkim podatcima (npr. 55 minus 49). Dobili ste količinu goriva koja vam ostaje u tanku nakon što se uključi lampica. Pogledajte i prosječnu potrošnju pa usporedite s količinom goriva koja vam je ostala u rezervoaru, piše Revija HAK.

S nekim vozilima prijeći ćete više od 70 km na rezervi, s drugima manje od 40 km, a sve ovisi i o stilu vožnje, vozite li u gradu ili na autocesti, gdje se konzumira više goriva ili na cestama s ograničenjem 80 km/h gdje ćete biti najekonomičniji. Međutim, zbog vašeg duševnog mira i sigurnosti uvijek je dobro znati koliko goriva ostaje u rezervoaru nakon što se uključi žuta lampica…