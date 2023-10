U sklopu programa qIZLOŽBE kolektiva queerANarchive u četvrtak, 19. listopada u 19 sati u Galeriji Kluba Kocka otvara se izložba naziva "Bilo bi baza da možemo radit drag usrid bila dana" umjetnice Irène Mélix.

Izložba postavalja pitanja kako govoriti o kvir prošlostima na osnovu oskudnih tragova koje imamo, kako pisati vlastitu kvir povijest, kako bilježiti vlastitu kvir egzistenciju u nedostatknu njene vidljivosti? Izloženi radovi nastali su istraživanjem arhiva i suradnjom s lokalnom LGBTIQ zajednicom za vrijeme rezidencijalnog boravka umjetnice u Splitu.

Izložba se može razgledati radnim danom od 18 do 21 sat zaključno s 30. listopada.

Umjetničko djelovanje Irène Mélix arhivskog je karaktera. Ona istražuje skrivene arhive, prikuplja priče koje se rijetko slušaju, zalazi u područje alternativnog znanja i protusjećanja. Njen rad tako ispravlja propuste službene povijesti pa postaje i političan. Jer ako se pozovemo na Derrida-u koji je utvrdio da "nema političke moći bez kontrole arhiva, ako ne i sjećanja", onda je i svako zadiranje u arhive zadiranje u političke pozicije moći.

Područje sjećanja i arhiva koja zanimaju Irène Mélix su ona kvir zajednice. Umjetnica postavalja pitanja kako govoriti o kvir prošlostima na osnovu oskudnih tragova koje imamo, kako pisati vlastitu povijest, kako bilježiti vlastitu egzistenciju u nedostatknu njene vidljivosti? Pa na kraju i kako promišljati kvir budućnosti na osnovu fragmentirane povijesti? U traženju odgovora, umjetnica zalazi u arhive te radi sa lokalnom zajednicom. Vezano uz ovaj rad, umjetnica je boravila u Splitu je boravila u svibnju 2023. godine. U arhivima Sveučilišne knjižnice u Splitu pronašla je stare časopise s oglasima za usamljena kvir srca te tako dopunila svoju bogatu kolekciju "usamljenih srca" iz cijelog svijeta. Prikupljene oglase umjetnica prevodi u umjetničke radove. U suradnji sa lokalnom zajednicom, koja je dala odgovore na pojedine oglase, ali i sudjelovala u izradi pojedinih radova, umjetnica kreira rad kombinirane tehnike “Osobni oglasi” koji oglase iz časopisa prenose na tkaninu u tehnici sitotiska, a odgovore prikazuje u tehnici ručnog veza. Niz intervjua provedenih za vrijeme boravka u Splitu, kroz koje se umjetnica upoznaje s kvir životima i prostorima u gradu, temelj su video rada i fanzina "To je kvir zauzimanje grada, ali samo na 15 minuta", te nizu crteža "Mapiranje kvir Splita". Jedan citat postao je i svjetleći neon - "I wish we could do a drag show in broad daylight" (Bilo bi baza da možemo radit drag usrid bila dana). Kroz ove radove umjetnica radi mapu živahnih, iako ne baš javnih, kvir zajednica u Splitu, odgovara na pitanja gdje se ljudi susreću, kako pronalaze jedni druge, koja su im mjesta važna, kako danas tako i nekada.

Osim samog rada na stvaranju alternativnih arhiva i bilježenja protusjećanja, umjetnica otvara dijalog s institucijama koje tradicionalno imaju ulogu čuvanja kulturne memorije. Tako se gore spomenutim radovima pridružuje još jedan. Rad "ONA”" u tehnici akrila na plantu, nastao na osnovu istoimene rubrike časopisa Erotika u kojoj je umjetnica našla niz lezbijskih i kvir oglasa, svojevrsta je satelit izložak. Za vrijeme trajanja izložbe u Galeriji Kluba Kocka u Domu mladih, rad je postavljen u sklopu stalnog postava Galerije umjetnina.

Izložba se može razgledati radnim danom od 18:00 do 21:00 od 19. do 30. listopada u Galeriji Kluba Kocka u Domu mladih na adresi Ulica slobode 28, Split.

Irène Mélix

(*1988., prvostupnica kulturnih znanosti na Sveučilištu Hildesheim/Pariz 8 i diploma likovnih umjetnosti na Hochschule für Bildende Künste Dresden/ ASP Kraków, studentica prof. Grossartha)

Irène Mélix za sebe kaže da djeluje unutar političkih i umjetničkih sfera. U svom umjetničkom radu ne samo da kombinira različite medije – crtež, fotografiju, instalaciju, tekst, zvuk, video – već nadilazi granice svojih društvenih pozicija, prelazeći u prostor u kojem njezini radovi mogu biti sve; kako umjetnički tako i aktivistički. Zanima je politička povijest, konstrukcija kvir identiteta i historiografija. Stoga kopa po kvir i drugim arhivama diljem Europe, a njezina kolekcija oglasa za usamljena srca broji više od 1000 oglasa na nekoliko jezika. Izlagala je među ostalim u Lyonu (Bienale de Lyon 2015.), Berlinu (Schwules Museum, 2021.), Leipzigu (D21, 2020.), Pragu (Jedna Dva Tri Gallery, 2018.) i Torinu (Fondazione Sandretto, 2018.) te je bila nominirana za nagrade (Max Pechstein Preis, 2021.) rezidencije (Wroclaw, 2019.) i stipendije (RLS, 2022./ VG Bild 2021.). Trenutno živi i radi u Dresdenu te je doktorantica na Sveučilištu Bauhaus u Weimaru.

qIZLOŽBE redovni su program kolektiva queerANarchive koji doprinosi formiranju queer diskursa u gradu Splitu.

queerANarchive kolektiv je za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture koji djeluje od 2010. godine. U vrijeme normalizacije LGBT zajednice i retradicionalizacije društva bavi se partikularnostima queer kulture.

Kolektiv je sudjelovao u programima Queer Art Lab SpaceID Madrid, Madrid (2013.). Activist in Residence, Baltic Art Center, Visby (2014.), Young Queer Europe (2015.-2016.), Unstraight Museum Conference, Stockholm (2016.), Organ vida, Zagreb (2017.), Queering Memory, ALMS Conference, Berlin (2019.), What’s Masc, Berlin (2022.) i W/ri/gh/ting Archives through Artistic Research, Beč/Split (2023.).

Kolektiv je članica Platforme Doma mladih, Saveza udruga Klubtura i platforme LGBT centra Split. Rad kolektiva queerANarchive financijski podržava Zaklada Kultura nova. Program qIZLOŽBE financijski podržava Ministarstvo kulture i medija RH i Grad Split.