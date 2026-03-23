Kako do stana? Kava s mladima otvara temu stanovanja

U srijedu, 25. ožujka, u 18 sati u Zoni će se održati Kava s mladima - neformalni razgovor mladih i relevantnih sugovornika. Tema razgovora bit će stanovi za mlade.

- Informirat ćemo se o mjerama koje najavljuju jeftinije stambene kvadrate za mlade te projektima koje već provode gradovi i općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pridružite nam se u razgovoru s mladima, članovima savjeta mladih, donositeljima odluka te zainteresiranom javnošću - poziva Marko Vuletić, voditelj programa Kava s mladima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Info zona aktivnost realizira u suradnji sa Savjetom mladih Splitsko-dalmatinske županije.