Kako do stana? Kava s mladima otvara temu stanovanja

Kava na ovu temu održava se u srijedu

U srijedu, 25. ožujka, u 18 sati u Zoni će se održati Kava s mladima - neformalni razgovor mladih i relevantnih sugovornika. Tema razgovora bit će stanovi za mlade.

- Informirat ćemo se o mjerama koje najavljuju jeftinije stambene kvadrate za mlade te projektima koje već provode gradovi i općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pridružite nam se u razgovoru s mladima, članovima savjeta mladih, donositeljima odluka te zainteresiranom javnošću - poziva Marko Vuletić, voditelj programa Kava s mladima.

Info zona aktivnost realizira u suradnji sa Savjetom mladih Splitsko-dalmatinske županije.

