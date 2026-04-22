Kako da jagode ostanu svježe danima i bez propadanja: Ovo su trikovi koje stvarno vrijedi znati

Jagode su skupe, domaće su još i skuplje, pa bi onda bila prava šteta da nam pola mjerice propadne dan ili dva nakon što smo ih kupili. Problem je što je savjeta kako im produljiti život u frižideru jako, jako puno, pa smo odlučili provjeriti koji stvarno funkcionira. Isto tako smo istražili kako ih je najbolje zalediti kako bi kasnije ostale ukusne i lijepe teksture, piše Jutarnji.

Čuvanje u hladnjaku

Za metodu pranja jagoda u vodi pomiješanoj s octom u omjeru 3:1 čuli smo puno puta. Jedni se kunu da ona spašava njihove jagode da ne uvenu, drugi pak kažu da im nikad nisu brže propale nego kad su ih za hladnjak pripremili ovako. Najvažnije je da se jagode dobro, dobro osuše nakon kupanja. Neki preporučuju da se provrte u sušilu za salatu. Kad se sve to uzme u obzir, ovaj postupak je malčice predug za naš ukus, a znamo za metodu kako da jagode traju jednako dugo i bez nepotrebnih komplikacija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pranje u običnoj vodi sasvim sigurno je jednostavnije, a neki predlažu vruću vodu koju bismo mi svakako izbjegli jer se jagode brzo smežuraju. Ipak, čak i nakon obične vode voće treba osušiti jer vlažno u frižideru trune brzo. Zato je najbolje držati se najlakše metode i jagode spremati neoprane.

Skidanje peteljke ili ne, još je jedna nedoumica. Prema našem iskustvu, bolje je peteljke ne skidati jer u protivnom kroz otkinuti dio lakše izlazi vlaga. Ono što bi pak svakako trebalo napraviti je probrati kupljene jagode i vidjeti ima li među njima neka koja je već počela propadati, odstraniti je i ostale vratiti u košaricu obloženu papirnatim ručnikom.

Zamrzavanje

Najlakši način da se jagode sačuvaju i jedini da se spreme dugoročno je zamrzavanje. Kod zamrzavanja je potrebno napraviti sve obrnuto od pohrane u frižideru. Jagode treba oprati i dobro osušiti. Stavite ih na čistu krpu i ostavite barem pola sata. Skinite im peteljke i zatim ih složite onako kako ih želite sačuvati. Jagode se mogu zamrzavati cijele, ali ako su veće i kasnije ćete ih koristiti za smoothie ili zobenu kašu, možete ih i prerezati ili narezati na sitnije komadiće.