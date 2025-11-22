"KAKO ĆEMO IZAĆI IZ KVARTA?" Stanovnici istočnog dijela Splita ogorčeni: "Zatvaraju nam oba ulaza, djecu ne možemo odvesti u školu!"

Stanovnici istočnog dijela Splita uputili su jutros hitan apel zbog najavljenih prometnih zatvaranja u sklopu projekta aglomeracije Split – Solin. Iako je najavljeno da će se promet preusmjeravati Zvonimirovom ulicom, građani tvrde da je i ta ulica — u stvarnosti — zatvorena, što ih ostavlja bez mogućnosti dolaska ili izlaska iz kvarta.

„Molim vas da objavite apel stanovnika istočnog dijela Splita. Jučer ste objavili kako se zatvara glavna ulica i da će stanovnici ići okolnom Zvonimirovom ulicom, što se naravno ne može jer je i ta ulica zatvorena“, napisala nam je čitateljica Katarina Lovrić, uz fotografije zatvorene Zvonimirove.

Kako navodi, zbog istovremenog zatvaranja oba ulaza/izlaza, stanovnici neće moći normalno funkcionirati.

„Djeca neće moći doći do škole. Zatvorit će nam u isto vrijeme oba dva ulaza/izlaza. Molim vas!“, poručuje Lovrić.

Što je prethodno objavljeno?

Podsjetimo, prema službenoj informaciji iz projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, u ponedjeljak 24. studenoga počinju radovi u ulici Svetog Mihovila na Kamenu, od kućnog broja 13 do 44, uz potpuno zatvaranje dijela ulice. Stanarima je kao obilazni pravac naveden put preko ulice Kralja Zvonimira i Celestina Medovića.

Međutim, prema tvrdnjama građana, Zvonimirova ulica je već zatvorena, pa najavljena regulacija prometa ne odgovara stvarnom stanju na terenu.

Stanovnici traže hitnu reakciju

Građani istočnog dijela Splita apeliraju na nadležne službe da se zatvaranja prometnica usklade na način koji neće blokirati čitav kvart, da se objave točne i ažurirane informacije te da se pronađe rješenje koje će omogućiti osnovnu prometnu prohodnost — barem za roditelje s djecom, hitne slučajeve i svakodnevne potrebe stanovnika.