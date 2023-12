KAKO ĆE RADITI TRGOVINE TIJEKOM NADOLAZEĆIH BLAGDANA? Evo radnog vremena trgovina i trgovačkih centara

Na sam Božić trgovine i šoping centri neće radit, ali na Badnjak i blagdan svetog Stjepana neke trgovine će biti otvorene uglavnom po skraćenom radnom vremenu uz iznimku nekih koje će raditi do navečer.

Donosimo popis trgovina i trgovačkih centara te radno vrijeme za svaku od njih.

City Centar One Split

City Centar One Split u nedjelju na Badnjak radit će skraćeno od 9 sati do 17 sati.

Za Božić i svetog Stjepana centar će biti zatvoren, kao i na Staru Godinu.

Iznimka je Cineplexx kino koje će na svetog Stjepana raditi od 14:30 do 22 sata i na Staru Godinu kino će raditi od 10:30 do 22 sata.

Mall of Split

Mall of Split prema rasporedu neradnih nedjelja ne radi nedjelje u prosincu pa će tako biti zatvoren na Badnjak, ali i na Staru Godinu.

Joker Split

Joker će raditi na Badnjak, 24. 12. do 16 sati, ali neće raditi na Staru godinu, 31. 12.

Na blagdan Božića i svetog Stjepana centar Joker neće raditi.

Kaufland

Kaufland će ovu nedjelju na Badnjak, 24. 12. raditi od 7 do 16 sati. Za Božić, 25.12., ali i za svetog Stjepana, 26.12., Kauflandove trgovine će biti zatvorene.

Lidl

Sve Lidl trgovine u Hrvatskoj bit će zatvorene tri dana u komadu. Lidl neće raditi ni za Badnjak, 24.12., ni za Božić, 25.12., ali ni za blagdan svetog Stjepana, 26.12.

Konzum

“Dragi kupci, isplanirajte svoju kupnju na vrijeme jer naše prodavaonice neće raditi za Božić, 25. 12., i Svetog Stjepana, 26. 12. Također, naše prodavaonice će za Badnjak, 24. 12., raditi prema posebnom radnom vremenu”, piše na Konzumovoj stranici.

Radno vrijeme Konzumovih prodavaonica pogledajte ovdje.

Studenac

Radno vrijeme trgovina Studenac možete provjeriti ovdje.

SPAR I INTERSPAR

Na Badnjak neće raditi INTERSPAR hipermarket u trgovačkom centru Mall of Split, dok će INTERSPAR u City centru one i Emmezeti u Kaštel Sućurcu raditi do 17 sati.

Na Božić i na blagdan svetog Stjepana sve SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene osim INTERSPAR hipermarketa u Zadru koji će raditi do 18 sati, te INTERSPAR hipermarketa u riječkom Tower Centru koji će raditi do 21 sat.

Tommy

“U periodu 18.12. – 23.12. odabrane Tommy prodavaonice radit će do 22 sata”, piše na Tommyjevoj stranici. a ovdje možete provjeriti o kojima se radi.

Na Badnjak neće raditi sljedeće Tommy prodavaonice:

Tommy Maximarket na otoku Visu na adresi Ulica bana Jelačića 43

Tommy Maximarket na otoku Krku na adresi Odvojak Stjepana Radića 2

Tommy Maximarket u Rijeci na adresi Trg Ivana Koblera 1

Tommy Supermarket u Šibeniku na adresi Ante Šupuka 10

Tommy Hipermarket u Splitu, u sklopu TC-a Joker, na adresi Put Brodarice 6, radit će od 8 do 16 sati.

Sve ostale Tommy prodavaonice na Badnjak će raditi do 17 sati.

Na Božić, 25. 12., i na Sv. Stjepana, 26. 12., Tommy prodavaonice neće raditi.

Plodine

Plodine će na Badnjak raditi od 7 sati do 18 sati što vrijedi za supermarkete kojima je ta nedjelja radna po rasporedu.

Za Božić i blagdan svetog Stjepana Plodine će biti zatvorene.