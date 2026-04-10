Glavina: "U uvjetima globalnih izazova, sigurnost destinacije ima ključnu ulogu"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina danas je u Novalji održao pripremni sastanak za nadolazeći glavni dio turističke godine, na kojem su sudjelovali svi ključni dionici turističkog sektora i pripadnici žurnih službi. Uz ministra Glavinu sastanku je prisustvovala ministrica zdravstva Irena Hrstić, župani obalnih županija, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić te gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.

Uoči početka sastanka ministar Glavina uručio je ugovore kojima Ministarstvo turizma i sporta sufinancira dodatne timove medicinske pomoći u sedam obalnih županija tijekom ljetnih mjeseci, aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja te projekt Sigurna turistička destinacija, koji se provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova.

„Ugovori koje smo danas uručili vrijedni su više od milijun eura, a tim suradnjama dodatno jačamo spremnost žurnih službi uoči najzahtjevnijeg dijela turističke godine. Sigurnost je bez dvojbe jedna od naših ključnih prednosti u odnosu na konkurentske zemlje i taj standard želimo dodatno jačati i zadržati“, rekao je ministar Glavina.

Govoreći o aktualnim turističkim pokazateljima, istaknuo je kako je u Hrvatskoj u prva tri mjeseca ostvareno više od 1,1 milijun dolazaka i 3 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 9 posto u dolascima i 8 posto u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Dodao je kako su pozitivni trendovi iz rekordne 2025. godine nastavljeni i u 2026., ali u uvjetima globalne neizvjesnosti treba biti oprezan, osobito zbog izraženijeg last minute trenda, gdje će gosti odluke o putovanjima donositi neposredno prije realizacije putovanja.

Na sastanku je naglašeno kako Hrvatska na globalnom tržištu dodatno dobiva na važnosti kao dostupna i sigurna destinacija što potvrđuju i istraživanja prema kojima naša zemlja jača svoju poziciju kao stabilan i poželjan izbor.

Zaključeno je kako ključni dio turističke godine tek slijedi, osobito srpanj i kolovoz, zbog čega je nužna puna spremnost i koordinacija svih dionika. Današnji sastanak zato je bio usmjeren upravo na daljnju pripremu i usklađivanje aktivnosti kako bi Hrvatska spremno dočekala najintenzivniji dio turističke godine i zadržala svoju konkurentnost na međunarodnom tržištu.