Sušno proljetno razdoblje već zabrinjava. Dugo nismo imali jugo i kišu, evo kada nam stižu

Nešto hladnija zračna masa zadnja dva dana blago je spustila temperature zraka na kontinentu tako da je Dalmacija bila najtopliji dio zemlje. Jučer su Makarska, Knin i Šibenik bili najtopliji u Hrvatskoj sa službenom najvišom dnevnom temperaturom od 21°C.

Svi oni koji ovih dana planiraju bilo kakve aktivnosti mogu biti zadovoljni jer će ostatak tjedna proći u znaku suhog, ali i relativno toplog vremena. Pri tome će najsvježije biti u petak ujutro a najtoplije u nedjelju popodne.

Još toplije vrijeme očekuje nas u ponedjeljak kada jugo donosi zatopljenje, sparinu, ali i pad tlaka zraka kao uvod promjenu vremena koju ćemo najviše osjetiti u utorak. Naime, sredozemna ciklona tada će donijeti kišu, a s obzirom na to da nas već više od mjesec dana prati prilično sušno vrijeme, kiša će itekako dobro doći.

Ciklona neće trajati dugo, pa će se vrijeme od četvrtka stabilizirati. Dobra je vijest da na vidiku nema ni zahlađenja ni jutarnjim mrazova što u ovom dijelu godine može nanijeti veliku štetu na poljoprivrednim kulturama.

Danas će biti djelomično sunčano i suho. Ujutro slaba do umjerena bura, danju slab vjetar s juga i jugozapada, navečer tiho osim podno Velebita gdje će biti bure. Minimalne jutarnje temperature zraka od 3 do 13°C. Najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

Subota donosi nastavak djelomično sunčanog i suhog vremena iako će povremeno biti više oblaka. Uz obalu uglavnom slab vjetar različitih smjerova, na moru će zapuhati slabo do umjereno jugo, prvo na otvorenom moru. Jutro malo toplije, najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

U nedjelju pretežno sunčano. Puhat će umjereno jugo koje će na moru povremeno biti jako, osobito prema otvorenom. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene, a najviše dnevne većinom od 18 do 23°C.

Djelomično sunčano i veći dio dana suho bit će u ponedjeljak. Ipak, navečer jače naoblačenje, mjestimice uz slabu kišu. Puhat će jako jugo, na moru su mogući olujni udari. Toplije, najviše dnevne temperature većinom od 20 do vrlo toplih 25°C.

U utorak pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Lokalno će pasti preko 30 litara kiše po kvadratnom metru. Jugo još u noći, danju će se levant i bura sa sjevernog Jadrana širiti na Dalmaciju. Jutro relativno toplo, danju svježije u odnosu na ponedjeljak.