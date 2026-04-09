Ugostitelj u Dalmaciji kažnjen zbog pjesme Magazina. Evo koliko ga je stajala

Općinski prekršajni sud u Zagrebu kaznio je odgovornu osobu jednog ugostiteljskog objekta zbog neovlaštenog javnog puštanja glazbe bez potrebne dozvole nositelja autorskih prava.

Prekršaj je utvrđen 30. listopada 2024. godine u jutarnjim satima u objektu u Bilicama, gdje je tijekom nadzora zabilježeno emitiranje glazbe putem radija. Tom prilikom reproducirana je i pjesma „Ljube se dobri, loši, zli“ grupe Magazin, i to bez odobrenja organizacije za kolektivnu zaštitu autorskih prava.

Sud je zaključio da je odgovorna osoba, kao direktor tvrtke koja je upravljala objektom, omogućila javno korištenje glazbe bez propisane licence. U svojoj obrani priznao je prekršaj te naveo kako zbog financijskih problema i lošeg poslovanja nije bio u mogućnosti podmirivati obveze prema nadležnoj organizaciji, što je na kraju rezultiralo i stečajem tvrtke.

Izrečena mu je novčana kazna od 210 eura, uz dodatnih 30 eura troškova postupka. Kao olakotne okolnosti sud je uzeo u obzir priznanje, raniju nekažnjavanost te činjenicu da nisu nastale ozbiljnije štetne posljedice.

Postupak protiv same tvrtke je obustavljen jer je u međuvremenu, nakon provedenog stečaja, brisana iz sudskog registra.