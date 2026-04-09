Pazite na poruke! Prevaranti 'očistili' račune u Splitu, Kaštelima i Trogiru, građani ostali bez tisuće eura

Policija na području Splita, Kaštela i Trogira zaprimila je tri prijave kaznenih djela prijevare povezanih s lažnim SMS porukama koje su građane dovodile u zabludu obavijestima o navodnom isteku pristupa mBanking aplikaciji OTP banke.

U jednom slučaju 24-godišnjak je 8. travnja ove godine zaprimio takvu poruku, nakon čega mu je s računa skinuto 323 eura. Drugi oštećeni, 43-godišnjak, prijavio je da je 27. ožujka primio SMS istog sadržaja, a s njegovog računa potom je nestalo čak 3.999 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Treći slučaj odnosi se na 62-godišnjaka koji je zaprimio poruku s poveznicom za navodnu obnovu pristupa aplikaciji, nakon čega mu je s računa povučeno 1.868,64 eura.

Policija provodi izvide kako bi utvrdila sve okolnosti ovih prijevara.

Građane pritom ponovno pozivaju na povećan oprez, posebno kod poruka koje traže hitnu provjeru ili obnovu pristupa mobilnom i internetskom bankarstvu. Upozoravaju da se ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose osobni i bankovni podaci na neprovjerenim stranicama te da se nikome ne dijele podaci o karticama, tokenima i pristupnim šiframa. U slučaju sumnje, potrebno je odmah kontaktirati banku i obavijestiti policiju.