Važna obavijest za vozače: Puštaju se u rad semafori na ključnim raskrižjima

Obavještavaju se stanovnici Općine Podstrana da se dana 13. travnja 2026. godine (ponedjeljak) u 20:00 sati planira puštanje u rad semafora na raskrižjima DC8 – Ž6142 te DC8 – Put Škole (Ulica Gospe u Siti) – Jurasova ulica.

Novi signalni plan temelji se na prometnom elaboratu naručenom od strane Hrvatskih cesta d.o.o., izrađenom od tvrtke LIDER PROJEKT d.o.o. (oznaka PE-16-12/25, Zagreb, prosinac 2025. godine), uz pribavljene suglasnosti nadležnih institucija.

Postavljena prometna signalizacija dio je šire analize prometa i ispitivanja prometnih rješenja na području Općine Podstrana. Ovisno o rezultatima, stručnim mišljenjima i očitovanjima javnosti, rješenja će biti implementirana u Prometnu studiju, odnosno Odluku o uređenju prometa na području Općine Podstrana.

Tijekom početne faze rada dvaju novoaktiviranih semafora osigurat će se kontinuirani nadzor funkcioniranja sustava u vršnim satima, i to u ponedjeljak od 20:00 do 24:00 sata te od 05:00 sati ujutro sljedećeg dana, 14. travnja 2026. godine (utorak).

Molimo sve sudionike u prometu za povećan oprez i dodatnu koncentraciju zbog promjena u prometnoj signalizaciji, kako bi se promet odvijao sigurno i nesmetano u novim uvjetima.