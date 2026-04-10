Božinović o Pavleku: "Ne mogu dijeliti informacije"

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je neslužbene informacije da je Vedran Pavlek, za kojim je raspisana međunarodna tjeralica zbog navodnih milijunskih malverzacija, napustio Tursku i otišao u Kazahstan.

"Postoji nešto što se zove međunarodna suradnja i u tom kontekstu, pogotovo u ovakvom slučaju, informacije se ne dijele javno, zbog toga da se ne bi ugrozile operativne aktivnosti i postupci policije, rekao je ministar Božinović, piše HRT.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kazao je kako na hipotetska pitanja nije uputno davati odgovore.

"Znamo da su sve države više manje članice Interpola tako da otprilike ista pravila vrijede, kazao je Božinović o suradnji s Kazahstanom.

Na pitanje o otkriću portala 24sata o "sinu tajnika HOO koji je trošio novac Judo saveza", Božinović je kazao kako nije pročitao vijest.

"O tome ne znam ništa, provodi li se nešto ili ima izvida, kad nešto kažem pred vama to je verificirano da ja kao ministar mogu priopćiti javnosti, rekao je Božinović.