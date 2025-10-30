Kako će ove godine izgledati Advent u Splitu? Šuta otkriva nekoliko detalja: "To će biti mjesto otvorenja, nastupit će..."

Na konferenciji 'Nova lica turizma', koju je 30. listopada 2025. godine u hotelu AC Marriott u Splitu organizirala Slobodna Dalmacija, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta predstavio je novosti vezane uz ovogodišnji Advent u Splitu.

- Advent u Splitu dobit će novi iskorak i svjež pristup - rekao je na početku splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na te dodao:

- Zamjenik Ivo Bilić kontinuirano sudjeluje u pripremama. Uskoro ćemo, nakon blagdana Svih svetih, izaći u javnost i predstaviti kako zamišljamo advent, u suradnji sa Sveučilištem.

O adventu u Đardinu

- Želimo oživjeti park Đardin. Mogli ste primijetiti da je, na moje inzistiranje, park doživio novi izgled. To će biti mjesto otvorenja adventa, od prve adventske svijeće, gdje će nastupiti Orkestar HRM-a i Zbor HNK. Prije toga bit će otvorenje jaslica u crkvici Sv. Mira - kratko je kazao Šuta.

Naglasio je da je cilj bio ukrasiti grad od ulaza u grad, kroz ulice Poljičku i Domovinskog rata, sve do samog srca grada i Rive.

Pozdravne govore na konferenciji održali su i Robert Pende ispred Ministarstva turizma i sporta, Stipe Čogelja, dožupan Splitsko-dalmatinske županije, Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma, te Vinko Ursić Glavanović, direktor Slobodne Dalmacije.