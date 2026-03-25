Kako brendirati Split kroz suvenir? Stručnjaci se okupljaju u Podrumima

Sekcija turističkih vodiča Split (Udruženje obrtnika Split) u suradnji s Turističkom zajednicom grada Splita organizira stručni forum pod nazivom „Brendiranje Splita kroz autohtoni suvenir“, koji će se održati u četvrtak, 26. ožujka 2026. godine s početkom u 10:30 sati u Podrumima Dioklecijanove palače u Splitu.

Forum se organizira u okviru manifestacije 49. Praznik cvijeća – Hrvatski cvitni mirakuli, a cilj mu je otvoriti strukturiranu i multidisciplinarnu raspravu o razvoju prepoznatljivog, autentičnog suvenira grada Splita kao važnog elementa destinacijskog brendiranja.

U fokusu foruma bit će ključne teme:

identitet i simbolika grada Splita;

dizajn i funkcionalnost suvenira;

održivost i lokalna proizvodnja;

distribucija i promocija.

Kroz uvodna izlaganja i moderiranu panel raspravu sudjelovat će predstavnici relevantnih javnih institucija, kulturnih ustanova, akademske zajednice, dizajnerskog sektora, obrtnika, turističkih vodiča te stručnjaci iz područja marketinga i održivosti.

Forum je koncipiran kao stručna platforma s jasnim operativnim ciljem – definiranje smjernica za razvoj autohtonog suvenira koji će na autentičan način interpretirati identitet Splita, uz istovremeno osiguranje tržišne relevantnosti i održivosti proizvodnje.

Pozivamo predstavnike medija da poprate forum i uključe se u praćenje ove važne inicijative usmjerene na strateški razvoj destinacijskog proizvoda i jačanje brenda grada Splita.

Osnovne informacije:

Lokacija: Podrumi Dioklecijanove palače, Split

Datum: četvrtak, 26. ožujka 2026.

Vrijeme: 10:30 – 12:30 sati