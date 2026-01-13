Kako bolje razumjeti dijete? Udruga Tobolac poziva roditelje na besplatan program „Krug sigurnosti“

Udruga Tobolac poziva vas na sudjelovanje u besplatnom programu “Krug sigurnosti”.

Riječ je o programu intervencije razvoja odnosa sigurne privrženosti za roditelje/skrbnike djece u dobi od 0 do 12 godina (originalni naziv Circle of Security) kojim se povećavaju roditeljski kapaciteti reflektivnog funkcioniranja što olakšava razumijevanje djetetovih potreba. Program polazi od pretpostavke kako svi roditelji/skrbnici žele najbolje za svoju djecu, ali se povremeno osjećaju izgubljeno i ne znaju što bi dijete moglo trebati.

Program je znanstveno utemeljen i baziran na desetljećima istraživanja o tome kako se mogu podržati i ojačati sigurni odnosi roditelja i djece. Odvijat će se kroz 4 mjeseca, od siječnja do travnja, u prostoru Udruge Tobolac na adresi Doverska 9, Split. Radionice će trajati 2 sata (18-20h).

Pozivamo sve zainteresirane roditelje/skrbnike djece da nam se pridruže i iskoriste priliku za razvoj svojih roditeljskih kapaciteta i kompetencija. Program provodimo od 2023. godine te su povratne informacije sudionika odlične. Na radionicama ćete dobiti potrebnu podršku i osjećaj da niste sami i ne morate sami prolaziti kroz nedoumice i izazove roditeljstva. Radionice vodi naša stručna suradnica, psihologinja i KBT psihoterapeutkinja Janina Pavić Jadrić.

Sudjelovanje je potpuno besplatno, potrebno je samo najaviti svoj dolazak.

✉️ e-mail: udruga.tobolac@gmail.com

Ova aktivnost se provodi u okviru programa „Svitlom života, snagom znanja, jezikom ljubavi“ Udruge udomitelja i posvojitelja djece Tobolac u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Split.

Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj programa u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.