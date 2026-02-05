Kakav ulov splitske policije: Presreli ga na A1 pa mu našli ‘čarobne gljive', drogu...

Policijski službenici su u poslijepodnevnim satima u utorak, 4. veljače, na autocesti A1 zaustavili osobno vozilo u kojem su se nalazila dvojica muškaraca u dobi od 42 i 40 godina, a za koje se sumnjalo da posjeduju drogu.

Tijekom policijskog postupanja utvrđeno je da je 42-godišnjak kod sebe imao 158 grama amfetamina, takozvanog speeda, kao i digitalnu vagu namijenjenu preciznom mjerenju, za koju se sumnja da je korištena u svrhu preprodaje droge. Kod 40-godišnjaka pronađena je vrećica s 56,8 grama psilocibinskih gljiva.

Droga je oduzeta, a oba muškarca su uhićena. Prema priopćenju Policijska uprava splitsko-dalmatinska, postoji osnovana sumnja da je 42-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te će danas, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku.

Za 40-godišnjaka je, pak, utvrđena osnovana sumnja u počinjenje prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, zbog čega će protiv njega biti podnesena prijava nadležnom sudu.