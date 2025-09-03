Kakav se spektakl sprema u nedjelju: Perun Full Moon - klape i poznati tenor uz potpunu pomrčinu punog Mjeseca

Pod zvjezdanim nebom i pred veličanstvenim kulisama prirode iznad Podstrane, na prostoru ispred crkvice sv. Jure na Vršini, u 19:30 sati započinje četvrto izdanje manifestacije Perun Full Moon. Publiku očekuje večer u kojoj će se zvuk klapske pjesme i tradicijske glazbe stopiti s mitskim ozračjem Peruna. Na pozornicu pod otvorenim nebom staju: Klapa Praska, Klapa Sveti Florijan, Ženska klapa Kurjože, Kvartet Porat te poznati pjevač Vladimir Garić. Svojim nastupima oni će dočarati posebnu energiju ovog prostora, gdje se pjesma, povijest i priroda pretapaju u jedinstveno iskustvo.

Spektakl za pamćenje – potpuna pomrčina Mjeseca

Ovogodišnje izdanje poseban je doživljaj jer će se istodobno odvijati potpuna pomrčina Mjeseca. U trenutku kada pjesma ispuni brdo, posjetitelji će svjedočiti rijetkom prizoru – Mjesec će se pretvoriti u tamnocrveni „krvavi disk“ na nebu. Pomrčina počinje u 19:30, svoj vrhunac doseže u 20:11, a završava u 20:52. Samo zamislite kasnoljetnu večer u kojoj se klapski glasovi podižu prema zvijezdama dok se iznad vas odvija jedan od najspektakularnijih prizora koje priroda može ponuditi. Upravo ta neponovljiva kombinacija čini Perun Full Moon događajem za pamćenje.

Događaj koji spaja tradiciju i zajednicu

Perun Full Moon nije samo koncert – to je kulturno-povijesni događaj koji iz godine u godinu sve snažnije povezuje lokalnu zajednicu i privlači brojne posjetitelje. Organizatori – Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine Podstrana i Udruga Žrvanj, uz podršku Planinarskog društva Perun i Hrvatske gorske službe spašavanja – stvorili su manifestaciju koja briše granice između umjetnosti, prirode i povijesti. Perun, kao mitski prostor u kojemu se prepliću legende i tradicija, idealna je pozornica za ovakav događaj, a činjenica da se ove godine održava u rujnu pokazuje se kao pun pogodak – topla kasnoljetna večer i jedinstveni ambijent jamče savršen ugođaj.

Kako doći na Perun Full Moon? Do crkvice sv. Jure na Vršini najlakše je doći automobilom ili kombijem do Gornje Podstrane, a zatim slijedi ugodnih petnaest minuta hoda uređenom planinarskom stazom. Preporučuje se ponijeti čeonu lampu, malo vode i prostirku ili jastučić za sjedenje na kamen ili travu. Ulaz je slobodan, a brojni posjetitelji već tradicionalno ovaj događaj pretvaraju u večer druženja, zajedništva i doživljaja koji se pamte.