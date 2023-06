KAKAV MAJSTOR Procurila nova snimka Petkovićeve golčine za pamćenje!

Nogometaši Hrvatske u produžetku su pobijedili Nizozemce 4:2 i izborili finale Lige nacija protiv Španjolske u nedjelju.

Bruno Petković odigrao je maestralno u produžecima i zabio golčinu za pamćenje te izborio penal.

Njegov gol bio je za eurovizijsku razmjenu i možete se te majsotije prisjetiti u videu na početku teksta, a sad je HNS na društvenim mrežama objavio video iz drugog kuta: Uživajte u doktorskom potezu Dinamove špice u videu ispod.

You've enjoyed Bruno Petković's beauty on Wednesday... now enjoy it from another perspective! 🎥🚀 #NationsLeague #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/KO35NMx52m

— HNS (@HNS_CFF) June 16, 2023