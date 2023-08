KAKAV ĆE TO BITI HIT! Johnny Gitara ima pjesmu koja će se proširiti kao epidemija. Legendarni glazbenik nam je otvorio dušu: "Nostalgična, puna emocija..."

Drveničanin sa stobrečkom adresom Johnny Gitara kultni je dalmatinski kantautor.

Njegovi hitovi "Stare kuće" i "Moja se draga napila" i danas izazivaju posebnu emociju kod Dalmatinaca. Pogotovo ova prva kuća koja govori o svemu onome što Dalmacija je.

Njegovi stihovi "diraju" u srce te je teško ostati ravnodušan na ono što iziđe iz pera ovog pjevača. Prije nekoliko tjedana je objavio novu pjesmu "Doli na jugu", koja govori o njegovom rodnom kraju, makarskom Drveniku.

"To je jedna lipa dalmatinska pisma, nostalgična, puna emocija..."

Prema prvim reakcijama, popularni Johnny je ponovo servirao hit koji će u mnogima probuditi emociji. Ne radi se tu samo o Drveniku, njegova nova pjesma je poruka za cijelu Dalmaciju.

- Imao sam veliku želju da Drveniku na Makarskoj rivijeri napisati pjesmu i da ostane za vijeke vjekova. Neka moja ostavština rodnom mjestu. U pjesmi sam, osim Drvenika, obuhvatio i cijelu Dalmaciju. I u refrenu se kaže "Dalmacijo s bilih stina, slušaj pozdrav svoga sina". Priča o čoviku koji je napustio svoj rodni kraj i s nostalgijom pjeva o njemu. Svi mi u svom genomu imamo želju za povratkom u mjesto u kojem smo proveli djetinjstvo - kaže nam na početku razgovora.

Zadovoljan je odjekom među slušateljima.

- Bila je na top ljestvici Radio Splita. Nije bila na samom vrhu, ali se dobro držala dosta dugo. Ona je oda mome rodnom kraju. To je jedna lipa dalmatinska pisma, nostalgična, puna emocija... Mislim da su je ljudi dobro prepoznali. Tko ju je god čuo, svidjela mu se - priča nam Johnny.

Njegovi Drveničani su oduševljeni pjesmom.

- Spot im je fantastičan jer sam napravio malu razglednicu svog mista. Može se iskoristiti i u promociji turističkog promoviranja Drvenika. U spot sam ubacio sve lokalitete koji su značajni. Dio spota sam snimio na splitskoj Peškariji, dio iz zraka, a ostatak u Stobreču, gdje živim. Dva najdraža mista na svitu su mi Drvenik i Stobreč. Radi se o ljubavnoj idili dvoje mladih. U spotu glume zaljubljeni par Marijan Ević i Klara Šunjić, a za snimanje je zaslužna tvrtka Jedina.hr - poručuje.

"Ljudi prepoznaju moje "Stare kuće" i "Moja se draga napila" i traže me"

Posla ima puno.

- Cijelo ljeto sam nastupao. U kolovozu sam pjevao 15 puta. Prošli petak sam bio gost iznenađenja na dva pira. To mi je posebno drago. Ljudi prepoznaju moje "Stare kuće" i "Moja se draga napila" i traže me. Zadnja je vijest da je moja pjesma "Stare kuće" bila službena himna Maratona lađa na Neretvi. U subotu sam u Tribunju s klapom Puntamika, na ribarskoj večeri - otkrio nam je.

Upitali smo ga mišljenje o današnjoj glazbenoj sceni. Istaknuo je primjer dalmatinske glazbe.

- Nije se ona prominila, koliko se dalmatinska pisma bori protiv glazbenog primitivizma u vidu cajki i slične glazbe. Nisam mrzitelj nikoga, ali sam mišljenja da dite triba dati materi i podneblju iz kojega je. Pogubili smo se malo o iskrenosti tekstova. Pjeva se o ljubavi, a nje sve manje ima. Fali dubokih tekstova, koji će ljude potaknuti na suze i smijeh. Danas ima mnogo mladih vokala, koji su izvanredni. No, nemaju svoju pjesmu koja je njihov zaštitni znak i to je problem. Istaknuo bih pozitivan primjer Matka Jelavića i pjesmu "Majko stara", Nenada Vetmu i "Boliš me dušo", moju "Moja se draga napila" i klapu sv. Florijana i "Kako ću joj reć da varin". To su pisme zaštitni znakovi pjevača, a to kod naših mladih pjevača nema. Imamo plejadu mladih, ali fali ono nešto - iskreno će Johnny.

Ne planira odustati od pjevanja.

- Đorđe Peruzović je s 83 godine osvojio Splitski festival, a između mene i njega je 25 godina razlike, onda nemam pravo prestati pjevati. On je nama svima zvijezda vodilja i poruka da se uz dobar rad i ljubav prema glazbi, može dugo trajati. Ja sam sretan jer sam se našao u tome. Moj forte je pisanje pjesama i poseban je gušt prezentirati to publici. Tada ti je srce veliko. Bog mi je opet dao snagu i zdravlje poslije svih trauma koje sam prošao i zahvalan sam što mogu dalje raditi ovo što volim - zaključio je Johnny Gitara.