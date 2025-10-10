Kakaovac skoro upola jeftiniji. Pitanje je - hoće li čokolada pojeftiniti?

Cijena kakaovca na svjetskom tržištu gotovo se prepolovila u odnosu na travanj, kada je tona dosegnula cijenu od 11 tisuća dolara i sad iznosi oko šest tisuća dolara po toni.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca navode kako je do pada došlo zbog očekivanja globalnog viška sirovine, slabije potražnje i povoljnih vremenskih uvjeta u Obali Bjelokosti, najvećem svjetskom proizvođaču.

Istovremeno, dok sirovina pojeftinjuje, cijene čokolade nastavljaju rasti, a prema podacima Eurostata, u Hrvatskoj su u kolovozu bile 8,9 posto više nego lani, piše RTL.

Očekuje se i da će Ekvador, četvrti najveći proizvođač, ove godine proizvesti više od 650 tisuća tona, čime bi mogao nadmašiti Ganu, koja je trenutno na drugom mjestu.

O ovom tržišnom paradoksu razgovarali smo s konzultanticom za poljoprivredno-prehrambenu industriju Zvjezdanom Blažić, koja ističe da je prerano govoriti o trajnom padu cijena kakaovca.

"Mislim da zaista je malo prerano govoriti uopće o tome da cijena iznenada pada jer cijene jako osciliraju iz mjeseca u mjesec. Mi smo i prošle godine imali situaciju da je u ovo doba godine cijena bila otprilike na 8000 dolara po toni, da bi već krajem godine skočila na gotovo 13.000. Dosta toga ovisi, naravno, i o žetvama kakaovca", pojašnjava Blažić.

Dodaje kako je berba ove godine nešto bolja u Južnoj Americi, ali situacija u Africi i dalje je problematična zbog bolesti i pada proizvodnje.

"Mislim da svi koji danas nabavljaju kakaovac je pitanje kada su nabavili jer oni često kupuju na dugotrajne rokove. Ovog trenutka uopće ne možemo govoriti o snižavanju cijene kakao proizvoda, čokolade i ostalih proizvoda na bazi kakaovca", ističe.

Blažić naglašava da proizvođače čokolade čekaju izazovna vremena i zbog novih regulativa Europske komisije koje se tiču smanjenja udjela šećera i mogućih novih poreza, što sve utječe na konačnu cijenu. "Rezultat toga je da nam potrošnja pada", zaključuje.

Zvjezdana Blažić napominje da se ne smije zaboraviti da je cijena kakaovca do prije dvije do tri godine iznosila između dvije i četiri tisuće dolara, što znači da je trenutni rast i dalje enorman.

"Kakaovac nije jedina sirovina i jedini sastojak u kalkulaciji čokolade. Tu su i šećer i svi ostali proizvodi. Također, energija, tako da je vrlo teško govoriti o mogućnosti da se cijene sada korigiraju na niže", zaključuje.