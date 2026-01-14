Close Menu

Kaja Kallas: Situacija u svijetu je takva da je dobro vrijeme za početi piti

"Iako nisam inače ljubiteljica alkohola"

"Trenutačna globalna situacija je odlična prilika za početi piti, iako nisam inače ljubiteljica alkohola", izjavila je danas Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas čelnicima klubova zastupnika u Europskom parlamentu.

Njezine riječi prenijela su dva izvora koja su prisustvovala sastanku, piše Politico. Komentar u šaljivom tonu uslijedio je nakon što su brojni zastupnici Europskog parlamenta razmijenili sarkastične novogodišnje čestitke, s obzirom na to da zbog situacija u Ukrajini, Gazi, Iranu itd. 2026. i nije započela najsretnije.

Izjava je dana upravo u vrijeme dok su se ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda u Bijeloj kući sastajali s visokim američkim dužnosnicima kako bi razgovarali o Trumpovoj prijetnji aneksijom otoka, prenosi Index.

