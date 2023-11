KADA SMIJEMO UPALITI MAGLENKE? Neki vozači smatraju da ih nije potrebno koristiti, no što kaže zakon?

Jedna vozačica požalila se u Facebook grupi 'Prometne zgode i nezgode' na druge sudionike u prometu koji po njemu ometaju vožnju.

U pitanju je korištenje maglenki po noćnoj vožnji, što je po ovoj vozačici nepotrebno i stvara smetnje u prometu.

Prenosimo njezinu objavu u cijelosti.

"Dobro jutro, već nekoliko dana me muči nešto, ni suprug ni ja ne razumijemo zašto skoro svi auti, njih cca 90% ima upaljene maglenke i non stop se voze sa maglenkama? Radim u školi i kad se vraćam iz popodnevne smjene, toliko me zaslijepe da jednostavno moram stati i čekati da prođu ti auti sa maglenkama. Retrovizore ne koristim, jer mi ovi sa maglenkama šta idu iza mene strašno smetaju, kad se bljeska u retrovizor. Još razumijem ove nove aute koji se rade sa dnevnim svjetlima pa imaju skoro svi sada naprijed dva para svjetala, ali ne razumijem ove stare krame kao moj auto, random pasati, renault clio, megane, golfovi, i naravno oni najproblematičniji posvuda: BMW, mercedes...rijetko koji auto nema upaljene maglenke navečer (na putu Oroslavje - Krapina i Klanjec - Zagreb). Vjerojatno nemaju upaljene oni koji ni nemaju maglenke. Ja sam aktivni vozač od 1990. Prešla sam svojim autom cijelu Europu i stalno vozim radi svog hobija po Europi, ali nigdje se ne koriste maglenke kad nema magle osim u Hrvatskoj. Devedesetih godina sam platila kaznu kada sam na svojoj škodi favorit imala upaljene maglenke na cesti Zagreb - Varaždin (autoput još nije postojao). Da li danas uopće postoji kazna za maglenke kad nema magle? Lagano copy pejstam ovo i na policiju da vidim i njihov odgovor. Jasno mi je da će ovo komentirati (ako uopće objavite) samo dežurni kritičari svega i svačega, ali zanima me ipak šta će komentirati i tako da možda naučim iz komentara čemu pale maglenke svaki dan i voze se njima kao sa običnim svjetlima? (nekad su klici koji pojma nemaju o životu mislili da upaljene maglenke ukrašavaju auto i da auto tako izgleda "opasnije" i ljepše, i zabole ih šta ih netko može ubit radi maglenki, tipa ja, ako me zaslijepe i zakucam se", napisala je ogorčena vozačica.

Što kaže zakon?

Naime, zakon o sigurnosti prometa na cestama navodi da po magli na motornom i priključnom vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, ili svjetla za maglu, ili oba svjetla istodobno.

Stražnja svjetla za maglu na motornim ili priključnim vozilima smiju se upotrebljavati samo po magli i u slučaju smanjene vidljivosti. Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila mogu biti bijele ili žute boje, a na stražnjoj strani crvene boje.

U slučaju da su uključene prednje maglenke po noći i bez obzira na izvrsnu vidljivost, to nije prekršaj. Ograničenje se odnosi samo na stražnja svijetla za maglu.