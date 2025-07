KADA SE NAJRADOSNIJI TRENUCI PRETVORE U DRAMU Splitska bolnica uvela pionirski program: "Ne brinite, niste jedine kojima se sve to događa"

Na Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split u listopadu 2024. počeo je prvi Program psihološke podrške rodiljama i majkama. Ovo je prvi takav program na području Dalmacije i šire unutar zdravstvenog sustava, kojemu je svrha briga o rodiljama i majkama nakon što napuste rodilište kada obično bivaju prepuštene same sebi. Program je usmjeren na očuvanje mentalnog zdravlja kroz pružanje adekvatne podrške i prevenciju ozbiljnijih psihičkih smetnji i poteškoća u razdoblju unutar godine dana poslije poroda.

Polaznice Programa su rodilje i majke kojima je potrebna podrška u razdoblju poslije poroda, koje se susreću s različitim promjenama, izazovima i teškoćama. Iz tog razloga fokus Programa je na temama kao što su psihički i fizički oporavak, prepoznavanje ozbiljnih psihičkih smetnji i poremećaja, briga o sebi, prilagodba na novu obiteljsku dinamiku i partnerski odnos, rano roditeljstvo, usklađivanje majčinske i profesionalne uloge i slično.

Sve je započelo u listopadu prošle godine

S obzirom na to da je prošlo devet mjeseci od početka programa, u razgovoru s mag.psych. Anamarijom Marelja Ušljebrka koja je od 2023. godine zaposlena kao psiholog u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Split, ali koja je ujedno i autorica samog Programa, osvrnuli smo se na sam početak i što se od tada do danas događao, odnosno planiralo i planira.

Koliko je rodilja i majki do sada sudjelovalo u Programu psihološke podrške od njegovog početka (i koliko je ciklusa bilo)?

Program psihološke podrške održao se do sada u jednom jesenskom ciklusu koji je trajao od 1. listopada 2024. do 26. studenoga 2024. Sudjelovalo je 6 polaznica, a maksimalni kapacitet grupe ograničen je na 10. Prije svakog ciklusa provodi se uvodni intervju kako bi se uskladile potrebe polaznica s Programom, a i kako bi se procijenila prikladnost Programa za samu polaznicu. Iz tog razloga je nakon provedenih uvodnih razgovora dvjema polaznicama preporučen drugi oblik rada, kao što je to individualni, zbog kontraindikacija kao što su ozbiljnija psihička stanja i poremećaji.

Drugi, proljetni, ciklus bio je planiran za travanj, a zainteresirane su se mogle prijaviti putem tečaja za trudnice koji se održava jednom mjesečno na našoj Klinici. Od prijavljenih 26 (prijavljenih nakon nekoliko tečajeva, oko 5,6), na uvodni razgovor je pristupilo 5 rodilja, od kojih je nekima preporučen drugi oblik rada, stoga broj zainteresiranih onda nije bio dovoljan za adekvatnu uspostavu grupe pa se sljedeći ciklus ponovno planira na jesen. Prema sastavu prijavljenih, najčešće se javljaju žene koje su rodile unatrag 3-6 mjeseci.

Kakve su povratne informacije dosadašnjih polaznica o programu?

Obzirom na to da nam je povratna informacija iznimno važna, polaznice su imale priliku ispuniti evaluaciju nakon svakog susreta na svaku temu, gdje su imale prilike iznijeti svoje potrebe i dojmove. Isto tako je provedena i evaluacija cjelokupnog Programa. U evaluaciji polaznice su isticale kako im je najviše pomoglo razumijevanje i otvorenost unutar grupe, osjećaj prihvaćenosti i pripadanja skupini koja prolazi isto što i svaka polaznica ponaosob. Jedna je polaznica navela i kako joj se dopalo što Program nije usmjeren samo na majčinstvo nego na identitet žene u cijelosti, a ne samo u tu ulogu.

Na pitanje zašto bi se netko trebao prijaviti u Program, ovo su bili njihovi odgovori.

Najveća korist: bolji uvid i razumijevanje za sebe, a time i za svoje dijete

Jesu li uočene konkretne koristi ili promjene kod polaznica nakon sudjelovanja u programu?

Najviše polaznica je istaknulo kako im je najveća korist bila to što su dobile bolji uvid i razumijevanje za sebe, pa tako i za svoje dijete te da su iz Programa izašle sa značajno manjim osjećajem krivice i nedovoljnosti za adekvatnu ulogu majke koja je kod nekih bila dominantan osjećaj povezan s majčinstvom.

Je li program doživio kakve promjene ili prilagodbe od početka do danas?

Program sadržajno nije doživio nikakve promjene, no zbog velike posvećenosti i interesa polaznica, nakon završetka dvomjesečnog druženja, dodana su tri popratna mjesečna susreta koji su imali teme prema željama polaznica.

Nastavlja li se program održavati u istom formatu (tjedni susreti u trajanju od 8 tjedana)?

Za sljedeći ciklus planiran je isti format, a ovisno o interesu grupe opet ćemo dodati tri popratna susreta svako mjesec dana.

Koliko često se pokreću novi ciklusi programa i je li interes za sudjelovanjem porastao?

Interes za sudjelovanjem je porastao kako je sve više rodilja upoznato sa samim konceptom jer ih informiramo svaki mjesec, no zbog izazova i ograničenja samog postpartuma, nažalost veliki je postotak osipanja prijava.

Tko vodi program i koje vrste stručnjaka su uključene u rad s polaznicama?

Za izvođenje i organizaciju programa zadužen sam ja, psihologinja Klinike za ženske bolesti i porode Anamaria Marelja Ušljebrka, autorica samog Programa, međutim u prethodnom ciklusu imali smo gostujuću predavačicu, sveučilišnu profesoricu, koja je ujedno psihoterapeut i seksualni terapeut koja nam je obogatila susret na temu partnerskih odnosa i intime nakon poroda u kojemu su mogli sudjelovati i partneri polaznica. Takvo obogaćivanje susreta, ovisno o temi, planiramo i u sljedećim ciklusima.

Postoji li mogućnost sudjelovanja online ili je program isključivo uživo?

Postoji mogućnost sudjelovanja i online prema potrebi, pa se tako i prethodni ciklus ponekad održavao i u hibridnom modelu kako bismo doskočili na izazovima i ograničenjima razdoblja poslije porođaja.

Koje su teme ili problemi najčešće s kojima se polaznice javljaju i traže pomoć?

Prijavljene se najčešće javljaju zbog osjećaja usamljenosti i neshvaćenosti u novoj ulozi, ponekad i osjećaja bespomoćnosti. Nerijetko se javljaju i zbog traumatskog doživljaja poroda koje oslabi njihove kapacitete za sam postpartum stoga traže podršku i pomoć „sličnih“ u grupi, kao i stručnu podršku.

Kako se u programu prepoznaju i zbrinjavaju ozbiljnije psihičke smetnje kod majki?

Psihičke smetnje i poremećaji se prepoznaju u uvodnom intervjuu te na temelju intervjua se daju daljnje smjernice za pristupanje programu ili nekom drugom obliku rada ili liječenja, sve u dogovoru s prijavljenom.

Na koji način se potiče briga o sebi i prilagodba na novu obiteljsku dinamiku?

Program psihološke podrške rodiljama i majkama sastoji se od 8 tematskih cjelina čiji je cilj obuhvatiti sva područja relevantna za razdoblje poslije porođaja, od samog psihičkog i fizičkog oporavka žene, slike o sebi, očekivanja o postpartumu, uspostave odnosa s djetetom održava odnosa s partnerom i okolinom. Na taj način, doticanjem svih bitnih aspekata postpartuma, nastoji se djelovati na što bolju prilagodbu novim uvjetima i dinamici, uz naravno puno podrške od strane grupe.

Planiraju li se proširenja programa ili dodatne aktivnosti u budućnosti?

Svakako se planira daljnje izvođenje Programa i to u povećanom opsegu, s obzirom na to da će naša Klinika od jeseni biti bogatija za još jednog psihologa koji će biti posvećen i ovoj temi.

Postoji li suradnja s drugim ustanovama ili programima na području mentalnog zdravlja majki?

Nažalost, u ovom trenutku ne postoji suradnja s drugim ustanovama, ali smo uvijek otvorenih ruku ako netko nešto takvo predloži. A što se tiče drugih stručnjaka, kao i prethodnom ciklusu, nailazimo uvijek na podršku onda kada nam je potrebna, ovisno o temi, kao što je bilo u slučaju teme partnerskih odnosa i intime.

Kako se zainteresirane majke mogu prijaviti?

Zainteresirane se mogu prijaviti bilo kada mailom na gin.psiholog@kbsplit.hr ili tijekom sudjelovanja na tečaju za trudnice svaki mjesec gdje se Program predstavlja.

Susreti se održavaju u prostorima Klinike u trajanju od 8 tjedana od početka. Polaznice sudjeluju uživo na D1 uputnicu. Zainteresirane se mogu prijaviti ili dodatno informirati o Programu bilo kada slanjem poruke na e-mail adresu gin.psiholog@kbsplit.hr ili prilikom tečaja za trudnice koji se održava svaki mjesec na Klinici.