Kada je najbolje kupiti avionske karte za ljetovanje?

Evo kada su cijene najniže

Ljeto se možda čini daleko, ali stići će brže no što mislite. Ako želite osigurati najpovoljniju ponudu za godišnji odmor, pravo je vrijeme da ga rezervirate upravo sada. Prema stručnjacima s portala Kayak, prva dva tjedna siječnja idealna su za lov na jeftinije aranžmane.

Kada su cijene najniže?

Putnici u tom razdoblju za povratne letove u ekonomskoj klasi plaćaju manje. Nakon toga, cijene obično rastu, a veljača se pokazuje kao najskuplji mjesec za rezervacije. Ako propustite priliku u siječnju, sljedeće najpovoljnije ponude pojavljuju se tek u svibnju.

Prijedlozi putopisne novinarke

Putopisna novinarka Alice Penwill nedavno je posjetila otok Koh Samui na Tajlandu. "Luksuzni resorti, bijele pješčane plaže i užurbane noćne tržnice gdje možete kupiti ukusnu ljepljivu rižu s mangom za 1,90 eura - ne možete pogriješiti s putovanjem na Koh Samui. Otok je prepun prekrasnih hramova, od kojih većina dočekuje turiste. Lokalna hrana je tako ukusna i možete pronaći jela poput Pad Thaija i ljute tom yum juhe, uz koktele za 2,30 eura."

Predložila je i Puerto del Rosario u Španjolskoj. Riječ je o glavnom gradu Fuerteventure, drugog po veličini Kanarskog otoka. Posjetitelji mogu istražiti slikovitu luku izgrađenu krajem 18. stoljeća ili prošetati jednom od najživljih gradskih ulica, Primero de Mayo, prepunom trgovina, restorana i kafića.

Ako vas privlači putovanje u Sjedinjene Države, Tampa na Floridi je popularno odredište za posjetitelje koji žele posjetiti i Orlando, udaljen samo dva sata vožnje, gdje se nalaze poznati zabavni parkovi Walt Disney World Resort i Universal Studios, prenosi Index.

