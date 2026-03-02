Kada će prva marčana bura? Tjedna prognoza ide prilično "protiv" pučkog meteorologa

Jučer smo ušli u klimatološko proljeće iako je do kalendarskog početka ovog godišnjeg doba ostalo nešto manje od tri tjedna. Cijeli prošli tjedan pratilo nas je stabilno vrijeme što je prvi takav slučaj zabilježen od početka aktualne godine, a dobra vijest je da će se, po svemu sudeći, taj ritam održati i ovog tjedna.

Ožujak, ili "divljak" kako se nekoć u narodu nazivao zbog svoje promjenjive ćudi, najpoznatiji po trima burama, barem u pučkoj meteorologiji. Već letimičan pogled na prognostičke karte ukazuje na to da prve marčane bure neće biti u prvom dekadi ožujka.

Danas će biti promjenjivo i stabilno. Niska naoblaka i magla mogu se ponegdje dulje zadržati, a veća mogućnost sunčanih razdoblja je u drugom dijelu dana. Sunčanije na južnom nego sjevernom Jadranu. Na moru će puhati slabo do umjereno jugo, prestat će navečer. Minimalne jutarnje temperature zraka od -2 do 10°C, najviše dnevne većinom od 12 do 18°C.

Utorak će još ujutro biti promjenjiv, na moru ponegdje uz maglu i niske oblake, više na sjevernom Jadranu. Danju sve više sunca. Vjetar većinom slab, popodne zapadnih smjerova. Jutarnje temperature bez veće promjene, najviše dnevne od 15 do visokih 20°C.

U srijedu će više sunčanih razdoblja biti ujutro, postom oblačnije. Zadržat će se suho. Puhat će slab dnevni vjetar. Temperature zraka bez veće promjene, danju ponegdje neznatno niže u odnosu na utorak.

U četvrtak i petak promjenjivo oblačno i suho. Vjetar većinom slab. Danju toplo za dio godine većinom od 14 do 19 ili 20 stupnjeva.

Subota donosi prolazno jačanje juga koje na moru popodne prolazno može imati jake udare. Bit će promjenjivo oblačno i suho. Zadržat će se toplo za dio godine.

U nedjelju sunčanije uz slabljenje i prestanak juga, ali još malo toplije.