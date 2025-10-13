Kada bi umirovljenici mogli useliti u hotel Zagreb? Evo što o svemu kažu Matijević i Zoričić

Na petoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita vijećnici su raspravljali o prijedlogu zaključka kojim bi se pokrenula inicijativa za prenamjenu zapuštenog Hotela Zagreb u dom za starije osobe. Inicijativu je podnio nezavisni vijećnik Davor Matijević, a nakon žive i sadržajne rasprave među vijećnicima različitih političkih opcija donesen je zaključak da će se ta nekretnina prenamijeniti u dom za starije i nemoćne.

Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo inicijativu Davora Matijevića, nezavisnog vijećnika u GV-u Grada Splita. Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta od njega i bivšeg splitskog gradskog vijećnika Ante Zoričića iz političke inicijative PopraviGrad.

Na toj sjednici GV-a doneseni su sljedeći zaključci: Gradsko vijeće Grada Splita smatra da objekt Hotela Zagreb na Duilovu predstavlja iznimno vrijedan javni resurs koji treba staviti u funkciju od općeg interesa – kao dom za starije osobe. Gradsko vijeće Grada Splita poziva Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Ministarstvo državne imovine da, u suradnji s Gradom Splitom, pokrenu postupak prenamjene i prijenosa vlasništva ili upravljanja objektom Hotela Zagreb na Grad Split, u svrhu uspostave doma za starije osobe. Grad Split se obvezuje, nakon eventualnog prijenosa upravljanja ili vlasništva, izraditi projektni plan i osigurati potrebne uvjete za prenamjenu i obnovu objekta u dom za starije osobe, kroz vlastita sredstva ili putem nacionalnih i EU fondova. Ovaj Zaključak dostavit će se: Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, Ministarstvu državne imovine te svim nadležnim institucijama i službama Grada Splita. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Splita".

"Mislim da smo napravili povijesno dobru odluku za grad Split, međutim tu priča ne staje. Ovo je bio samo prvi korak - prvi, ali ključni i drago mi je da smo tu pokazali političku zrelost. Mislim na cijelo Gradsko vijeće. Ta odluka u konačnici je prošla jednoglasno, a ono što smo željeli naglasiti je da s tim priča za nas ne staje. Priča će stati tek kad se projekt realizira do kraja i kad umirovljenici napokon uđu u hotel Zagreb. Sad čekamo darovnicu od premijera, nakon toga ide izrada projekta i sve ono o čemu smo razgovarali na samoj sjednici. Imamo još jako puno koraka, ali mi ćemo gurati i poticati da ne ostane samo na ovome. U tu svrhu ćemo napraviti i web stranicu gdje će se znati u kojoj točno fazi je projekt, što očekujemo, koji su vremenski okviri za svaku fazu realizacije projekta. Ono što je bitno - da nije bilo medija, ova priča se ne bi ovako odvila", poručio je danas Matijević na konferenciji za medije upriličenoj u splitskom hotelu Marriott.

Ante Zoričić zahvalio se još jednom medijima, smatra da priča ne bi bila moguća bez izvještavanja o ovom problemu.

"Političari glasaju kako glasaju, sve to izgleda bajno i krasno na kraju, međutim cijeli taj proces je malo drugačiji. Ono što je i nas iznenadilo su reakcije ljudi nakon što je sve izašlo u medijima. Reakcije ljudi su bile jako pozitivne, nisu ljudi ostali nezainteresirani, po broju lajkova i komentarima se moglo vidjeti da je 95 posto ljudi za dom za umirovljenike i na neki način političari su osluškivali tu javnost.

Ova odluka je prvi korak. Prvi korak je bilo zaustavljanje Sveučilišta da ovo preuzme, a drugi korak je da je Gradsko vijeće poslalo jasnu poruku da ovo postane dom umirovljenika. Po nama, sada bi se trebalo osnovati radno tijelo na čijem čelu bi bila osoba koja će sve procese koordinirati i pratiti od početka do kraja. Pitanje je kad će sve skupa biti gotovo", kaže Zoričić.

Zoričić smatra da ako postoji dobra volja, sve bi se trebalo relativno brzo okončati.

"Ako stvarno postoji volja, potrebno je možda godinu dana za papire, godinu dana za uređenje", kaže Zoričić.

Predstavnike medija ovom prigodom počastili su tortom i šampanjcem. Smatraju da bez njih ovo ne bi bilo moguće.