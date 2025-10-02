Zoričić i Matijević poručili: "Stanite dok je na vrime. Mi ćemo štitit splitske umirovljenike"

Ante Zoričić i Davor Matijević održali su konferenciju za medije u zgradi Banovine. Tema je bila pretvaranje hotela Zagreb u dom za starije. Pritom su se žestoko obrušili na Sveučilište u Splitu. Kažu da sedam ljudi unutar Sveučilišta "vedri i oblači", a da im je hotel Zagreb zanimljiv kao lokacija za studentski dom jer bi ga ljeti mogli - iznajmljivati turistima.

"Ideja o pretvaranju hotela Zagreb je stara 25-30 godina. Različiti političari, različitih političkih opcija su u različitim vremenskim periodima zagovarali tu ideju. Ja sam bio jedan od vijećnika koji je zagovarao tu ideju i ukazivao na probleme koje grad Split ima - nedostatak prostora u domovima za starije. To je ogroman problem, usudio bih se reći da je to jedan od najvećih problema u ovome gradu. Kolega Zoričić je prije mene također isticao te probleme i predlagao ovo rješenje. Sazvali smo ovu presicu da istaknemo potrebu za domom za starije. Vidimo da postoji dobra volja od strane Vlade da prepuste hotel Zagreb, a čim postoji volja da se odreknu te nekretnine, smatramo da je to pozitivno. Borit ćemo se da taj hotel ne postane studentski dom jer je puno veća potreba za domom za starije. Ono što je neprihvatljivo je da se kao argument kaže da bi dom za starije trebao biti u Dicmu ili Dugopolju, to je po meni neprihvatljivo jer u zadnjih 35 godina ni jedna vlast u gradu i županiji nije napravila ništa za stariju populaciju. Imamo nula dnevnih boravaka za starije, imamo nula domova za starije. Zadnji dom sagrađen u Splitu je bio onaj na Zenti '79. godine", kazao je uvodno Matijević.

Ogromne liste čekanja

Matijević kaže da je na listi čekanja za dom 5.000 građana, kao i da se čeka preko deset godina na mjesto u domu. Kaže da nije protiv Sveučilišta i studenata, ali smatra da su umirovljenici zaslužili novi dom, ali ne u Dalmatinskoj zagori, nego upravo ovdje gdje će imati novu šetnicu i pogled na more i biti bliže svojim obiteljima.

"Danas službeno šaljemo inicijativu Gradskom vijeću i očekujem da ćemo imati podršku GV-a i da s tom inicijativom idemo put Vlade tako da napokon prebace hotel Zagreb pod ingerenciju Grada Splita kako bi postao dom za starije", kaže Matijević. Pojasnio je da je 12 gradova u Hrvatskoj osnovalo domove za starije, kao i da se ne smije prebacivati odgovornost na županiju.

Ante Zoričić "udario" je po Sveučilištu u Splitu.

"U javnosti se postavila teza - studenti ili umirovljenici. To je krivo, mogu reći čak i podlo. Problem je puno veći, a to je da na splitskom Sveučilištu postoji grupa ljudi koja bira rektore i razrješuje rektore, koja bitno utječe na sam život i procese na Sveučilištu. Nije na nama da ocjenjujemo rad sveučilišta jer to radi cijela jedna vojska ljudi. Ja govorim o sedam ljudi, za koje mi znamo, koje puno više zanima komercijalni dio koji se ne tiče samog sveučilišnog života. To su ljudi koji su pokrenuli ovaj proces i oni smatraju da je hotel Zagreb za njih puno zanimljiviji nego Kampus. Kampus je ogroman prostor i posljednjih 30 godina izgradilo se jako puno fakulteta, domova, menzi, dok se za naše umirovljenike nije izgradilo ništa. Ne trebamo bit ljuti zato šta Sveučilište ima sposobne ljude da vode te procese. Mi koji smo u politici trebamo kazati tim ljudima - dosta. To su ljudi koji jednostavno ne znaju stati", kazao je Zoričić, a zatim citirao izjavu ravnatelja SC-a iz 2022. u kojoj je iznio da je u "planu gradnja doma sa 700 kreveta, a svaka soba će imati kupaonicu i balkon".

"Baš im treba hotel Zagreb"

Zoričić kaže da je Sveučilište zatražilo i dom Željezničar.

"Pričamo o ljudima koji smatraju da im nije dovoljan Kampus, nije im dovoljan Željezničar, nego im baš treba hotel Zagreb. Hotel Zagreb im treba zbog tri turistička mjeseca, kako smo slikovito kazali - za skandinavske bake. O našim bakama se ne brine nitko. Davor i ja s ovog mjesta poručujemo ovoj sedmorici - stanite dok je na vrime, mi ćemo štitit splitske umirovljenike, mi ćemo bit ti koji će poticat, gurat politiku da napravi nešto za splitske umirovljenike", kaže Zoričić i nastavlja:

"Oni imaju mentore u politici, u SDŽ, imaju najmanje jednog ministra i jednog bivšeg saborskog zastupnika. Imaju jake mentore i zato je bilo moguće da premijer dođe s tim rješenjem, a da nitko nije znao da se to događa u pozadini. Važno je znati, ako pristanete na tezu konfrontacije studenti - umirovljenici, onda ćemo svi skupa pogriješiti. Imamo informaciju da se priprema brzinsko rješenje koje bi trebalo zamagliti oči našim umirovljenicima. Zamislite, nište se 35 godina ne predlaže, a sada će u deset dana izaći render sa prekrasnim domom za umirovljenike koji bi trebao amortizirati ova naša nastojanja. Znamo da je ta lokacija predviđena na prostoru bivših Parkova i nasada. To bi značilo da ako bi Sveučilište dobilo ovaj prostor, onda bi tri mjeseca skandinavske bake gledale u more i Brač, a naše splitske bake bi gledale na groblje. To Davor Matijević i ja nećemo dopustiti i nadamo se da će nam se pridružiti više ljudi", kaže Zoričić.