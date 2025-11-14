'Kad se male ruke slože': Splitski vrtićarci sadili grmove i uljepšali okoliš, pogledajte fotografije

U dvorištu Dječjeg vrtića Koralj na Skalicama jučer je održana sadnja grmova u sklopu projekta Zeleni urbani ekosustav 3, kojeg financiraju Grad Split i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U aktivnosti su sudjelovala djeca iz vrtića Koralj, Potočnica i Veseli dani, uz podršku svojih odgojiteljica.

Mali sudionici sadili su razne vrste bilja – od mirte i lopočike do jasmina, fotinije i teucriuma. Svako dijete posadilo je svoj vlastiti grm te preuzelo brigu o njemu, uz edukaciju i vodstvo odgojiteljskog tima.

Organizatori ističu kako ovakve aktivnosti djeci od najranije dobi približavaju važnost očuvanja prirode, potiču odgovornost te razvijaju ljubav prema okolišu kroz zajedništvo, igru i znatiželju.

Akcija je dio šire inicijative za ozelenjivanje gradskih prostora pod sloganom: „Zazelenimo Split, grm po grm.”