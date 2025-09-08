Kad se ljeto zatvara pjesmom – Amira Medunjanin oduševila Kaštela

Sve što je lijepo kratko traje, pa je tako i Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto završeno sinoć koncertom Amire Medunjanin. U zvucima sevdaha mogli su uživati svi oni koju su sinoć posjetili štafilićko Igrišće te se još jednom uvjerili u glasovne mogućnosti ove glazben umjetnice. Zatvaranju ljeta prethodilo je nešto manje od tri mjeseca i više od 90 kulturno zabavnih događanja. Kaštelane i goste privukla su mnoga renomirana imena koja su nastupila na raznim pozornicama na otvorenom, a neizostavan dio ove manifestacije su i pučke fešte na kojima se uvijek traži i tanjur i stolica više.

Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto zatvorio je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.

''Imali smo bogato Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto. Program je bio bogat te vjerujem kako je svatko pronašao nešto za sebe. Sva događanja su bila jako posjećena, što znači da naši mještani, a i gosti, žive kulturu ovoga grada. Ovim putem zahvaljujem svima onima koji su bili u organizaciji manifestacije što su dali dio sebe kako bi sve savršeno funkcioniralo. Mi tu nećemo stati s događanjima. Već pripremamo jesenska događanja, i dok se okrenemo pred vratima nam je Advent. Nadam se kako će i ostala događanja koja nas očekuju biti popraćena u velikom broju kao i Kaštelansko ljeto'', kazao je Ivanović.

S njim se složila i direktorica Turističke zajednice grada Kaštela koja je istaknula kako Kaštela bilježe rekorde u posjećenosti manifestacija ali da su noćenja u malom padu.

''Ove godine imamo manju posjećenost nego što smo mi to navikli, ali s obzirom na hrvatsku turističku sliku, mi smo jako zadovoljni. U kolovozu smo imali povećanje dolazaka, a i svi smo svjesni šušura koji je vladao gradom tijekom ljeta. Plaže, restorani, kafići pa i apartmani, bili su puni, fešte posjećene, događanja, također, tako da možemo pričati o jednoj uspješnoj sezoni'', kazala je Maršić.

Nakon protokolarnog dijela na pozornicu se popela svjetski poznata i priznata umjetnica Amira Medunjanin, vidno uzbuđena jer kako kaže vratila se kući. Amira je davnih devedesetih živjela u Kaštel Štafiliću, i ovdje je i počela njega glazbena karijera.

Nestvarni glas ove umjetnice dotaknuo je svakog posjetitelja te ni nakon dva sata sevdaha nije mogla napustiti pozornicu.

''Snijeg pade na behar na voće'', ''Moj dilbere'', ''Ne klepeći nanulama'', ''Emina'', ''Voljelo se dvoje mladih'', samo su neki od hitova kojima je Amira razgalila srca Kaštelana.

''Za Kaštela me vežu prekrasne uspomene, za moju drugu obitelj Marka i Seku Lončar. Za sve one prijatelje koje sam stekla ovdje. Ovo mi je prvi put da nastupam baš u Štafiliću i jedva sam čekala zapjevati sa svima vama'', kazala je Amira.

Sve njene izvedbe na violini je pratio Leopold Stašić, a na harmonici Antonio Vrbički.

Pjevat ćemo što nam srce zna, slikovita je poruka ovog koncerta jer sevdah se pjeva samo srcem, a ovaj hit Amira je otpjevala sa svojom gošćom Martinom te koncert završila ''Eminom'' koju je sva publika pjevala uglas.