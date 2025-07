Kad padne noć, splitske ulice preplave dostavljači! Naručuju se 'masni' iznosi, a znate li koliko iznosi prosječna cijena jela za jednu osobu?

Koliko ste se puta našli u situaciji da ste na poslu ili žurite između obveza, a želudac vam glasno kruli? Kad nema vremena za pripremu obroka, a na poslu ga sigurno nema, najbrže rješenje je naručiti dostavu.

Nekada je bilo gotovo nemoguće naručiti dostavu za manje od 50 kuna, jer je to bio jasan uvjet za dostavu obroka, što je otprilike 6.50 do 7 eura. I za tih 50 kuna nekad ste mogli naručiti sendvič, piće, pa čak i pomfrit. Ili pak salatu pa čak i nekakav jednostavan konkretan obrok tipa tjestenina, pohano meso, rižot... Bila je to telefonska narudžba, a nije se ni slutilo da ćemo danas, nekoliko godina nakon imati toliko online servisa za naručivanje obroka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Danas je sve puno jednostavnije. Uz samo par klikova mišem ili dodira na telefonu, vaša narudžba je gotova i hrana stiže ravno do vaših vrata. Nema čekanja u redovima, kuhanja ni stresa, već samo brz i praktičan način da utažite glad, bez gubljenja vremena.

No, ta praktičnost često dolazi na štetu novčanika: dodatni troškovi dostave i povećana potražnja, vremenski uvjeti te napojnica mogu brzo povećati račun. Osim toga, zbog velike konkurencije između servisa, često se može naići na razne promotivne akcije, popuste i kupon-kampanje koje mogu značajno smanjiti troškove, ali cijena dostave jasno je definirana putem aplikacija, a da je besplatna, e to je vrlo rijetko.

Ipak, dostava hrane postala je neizostavan saveznik u brzom tempu svakodnevnice. Bilo da se radi o poslovnim ljudima bez vremena za pauzu, studentima ili obiteljima koje traže brzo i praktično rješenje, online naručivanje hrane u potpunosti je promijenilo naš način prehrane izvan doma.

Odakle Splićani najviše naručuju?

U razgovoru s nekoliko dostavljača tijekom večernjih sati doznali smo da Splićani najčešće naručuju iz popularnih lanaca brze hrane poput McDonald’sa, KFC-a, Burger Kinga, ali i popularnih splitskih pizzeria.

Možda bismo na prvu rekli da restorani brze hrane, kao što su gore nabrojeni, uživaju veliku popularnost zbog brzine dostave, ipak mnogi se s tim neće složiti. Za mnoge koji žele brzo utažiti glad nakon napornog dana, čekanje na hranu od sat ili više, i nije baš neka sreća. No, dostavljači se žale da su večeri iznimno zahtjevne. Radne smjene su dugačke, snaga pada, a pritisak i tempo dostave velik.

McDonald's: Najpopularniji, ali i sve skuplji

McDonald's je jedan od najčešće naručenih restorana preko platformi poput Glova. Zbog velike popularnosti, naročito u večernjim satima, vrijeme čekanja na dostavu može se znatno produžiti, ponekad čak i do sat ili dva vremena. To je posljedica velikog broja narudžbi u tom periodu, zbog čega dostavljači i restorani imaju pune ruke posla.

- Najteže su večeri, jer tada narudžbi ima najviše. Radimo dugo i brzo, ali ponekad jednostavno nemamo snage za sve. Mislim da ljudi ne razumiju da smo došli s drugog kraja svijeta, ostavili sve svoje i samo želimo zaraditi novac na pošten način. Često nailazimo na osude, vrijeđanja, ali evo ja osobno do sada nisam imao ni jedno neugodno iskustvo prilikom isporuke hrane - priča nam A.L., dostavljač koji već godinu dana živi u Splitu.

Iako je posao dostavljača sve popularniji, brojni izazovi i pritisci svakodnevno ih prate. Ne samo da moraju savladati gust promet i vremenske nepogode, nego se suočavaju i s očekivanjima brzine i točnosti isporuke. Često rade do kasno u noć, a umor i stres mogu itekako utjecati na njihovu sigurnost i kvalitetu usluge.

Nekad 50 kuna, a danas...

Odlučili smo istražiti ponudu popularnih restorana i lanaca brze hrane te provjeriti koje obroke možete naručiti i po kojim cijenama.

Ako danas naručite Big Mac McMenu s dostavom, pripremite se na iznos koji možda niste očekivali. Sam obrok s krumpirićima i pićem od 0.5 litara košta 8,60 eura, a uz to dolazi i umak od 1 euro. Dostava vas dodatno košta 2,49 eura, a tu su još i naknade za uslugu i malu narudžbu u iznosu od 0,75 eura.

Sve zajedno, narudžba vas na kraju izađe točno 12,84 eura, što je oko 96,74 kune.

Za jedan klasični McDonald’s obrok gotovo 100 kuna Tko bi rekao da će Big Mac postati luksuz?

Ako ste ipak za nešto konkretno...

Ako ste ipak za nešto konkretnije od fast fooda, najbolju ocjenu na Glovu, gledajući gotova jela, trenutno ima restoran Bolero.

Za 14 eura dobijete rižot od kozica, juhu po izboru, kupus salatu, svježi kruh i palačinku (birate između dvije vrste)

Dostava je 1,69 €, a naknada za uslugu 0,42 €. Ukupno vas sve skupa dođe 16,11 €, odnosno oko 121,37 kuna. Za tu cijenu dobijete kompletan obrok, od predjela do deserta.

ANKETA DALMACIJE DANAS

Naručujete li hranu putem dostave? Da, redovito (barem jednom tjedno)

Ponekad, kad nemam vremena za kuhanje

Rijetko, samo u posebnim prilikama

Ne

Sve je više razloga zašto ljudi biraju naručivanje hrane online: Pouzdanost: U užurbanim danima kada nam je vrijeme dragocjeno, ne želimo gubiti trenutke čekajući u gužvama i redovima. Komfor: Hranu možete naručiti iz svog doma ili ureda, a dostupne mobilne aplikacije omogućuju da narudžbu napravite brzo i bez komplikacija, gdje god bili. Brzina: Uz nekoliko jednostavnih klikova možete završiti svoju narudžbu, bez nepotrebnog gubljenja vremena. Raznovrsnost: Na jednoj platformi pronaći ćete veliki izbor restorana i raznih kuhinja, pa svatko može pronaći nešto po svom ukusu.

Dostava hrane je postala nezaobilazan dio naše svakodnevice, pružajući brz i praktičan način da utažimo glad u užurbanom ritmu života. No, kako su cijene rasle, jasno je da taj luksuz nije više tako dostupan kao nekada. Od sendviča za 50 kuna do Big Maca koji gotovo doseže stotku, vidimo kako se tržište i naše navike mijenjaju.