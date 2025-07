Kad odeš na babine s poklonom, a izađeš s grižnjom savjesti: „Sve nešto čakarasto, cigansko, bezukusno, a skupo“

Rođenje djeteta velik je događaj za svaku obitelj, ali i za njihove bližnje. Ako sve protekne u redu, beba i mama izlaze iz rodilišta u roku od tri dana, a vrlo skoro uslijede dolasci onih najbližih. Bake i djedovi, strine i stričevi, tete,…krenu u pohode mladoj obitelji. Nakon nekog vremena kreću i prijatelji i kumovi. Ono što muči sve one koji odlaze na babine jest – što kupiti?

Je li bolje dati novce pa da roditelji kupe što im treba ili je pak bolje uzeti paket pelena, vlažnih, neku igračku, odjeću…?

Razgovarali smo s nekoliko Splićanki. Otkrile su nam čime se vode prilikom biranja poklona za babine.

„Ako mi je netko blizak, za babine uvijek pitam roditelje što im treba i to im kupim. Smatram da je besmisleno uzimati nešto za što ne znaš hoće li im uopće koristiti. Ako se radi o osobi s kojom nisam toliko bliska, biram poklon-bon kako bi si mama mogla kupiti ono što joj zaista treba. Odjeća za bebu često se preraste u trenu, a s higijenskim potrepštinama nikad ne znaš što roditelji koriste pa poklon u koji uložiš novac može završiti potpuno neiskorišten. Zato smatram da su ove opcije najpraktičnije“, kazuje nam mlada sugovornica koja još nije iskusila čari majčinstva.

„Za te novce mogla sam…“

Druga pak i sama ima dijete pa je s nama podijelila što je sve dobivala za babine.

„Iskreno, moram priznati većinu poklona koje smo dobili za babine proslijedila sam dalje ili donirala dječjem domu. Ne zato što nisam zahvalna, nego zato što je unutra bilo svega i svačega: od duplih igračaka pa do odjeće koja mojoj curici jednostavno nije odgovarala.

Recimo, dobila sam dva kompleta koja su, da prostite, teški demode. Stil iz ’91., a živimo u 2025. Nikad ih ne bih obukla svojoj maloj. Još gore, uz poklon je stigao i račun. Cijena 100 eura. Za te novce mogla sam u Zari opremiti dijete za cijelu sezonu.

Pomislila sam: 'Ajde, idem u taj butik zamijeniti robu.' Kad ono – nemaš što izabrati. Sve nešto čakarasto, cigansko, bezukusno, a skupo. Na kraju sam jedva našla nešto, čisto da iskoristim zamjenu. Ali iskreno, sama nikad ne bih dala toliko novca za tako nešto.

Svojima bližima uvijek kažem što mi treba i oni to kupe. Ali najviše mi je žao kad ljudi potroše novac na poklone koje bih ja najradije… zapalila. Hahaha!“, kroz smijeh će mlada majka.

Pelene, stvari za higijenu…

Nekad je svoje bližnje zaista bolje pitati što bi htjeli dobiti, nego se izludjeti po dućanima, a onda uslijedi razočaranje.

„Za prvo dijete sam najviše dobivala robicu, od jedne bake i djeda smo dobili kolica, a od drugih krevetić i autosjedalicu. Od kume smo dobili baby phone koji i dan danas koristimo (nakon 12 godina) za nadzor ‘stanja’ u sobi.

Za drugo dijete opet većinom robicu, s tim da su me neki bliski prijatelji (i dio rodbine) pitali što mi treba pa sam fino rekla svoje želje tako da sam dobila korisne stvari poput ušnog toplomjera (kojega i dan danas koristim i koji me spasio s trećim djetetom obzirom da je često bolesno nažalost), putni blender i sokovnik 2u1 koji mi je bio super koristan u prvo vrijeme kašica, a danas ga koristim za voćne shakeove, inhalator, ogradicu (spas za nas mame dok obavimo neke kućanske poslove ili da se samo u miru pet minuta istuširamo), onaj glazbeni mobil iznad krevetića (totalno bacanje para),… dobila sam i sterilizator za bočice i dude, također bacanje para. Prokuhaš u vodi u teći sve to što imaš i staviš posušiti na gazu i riješena stvar.

A s trećim sam najviše dobivala pelena, stvarčica za higijenu, dobila sam i veliku podnu podlogu za igru (odlična stvar, posebice kad se krene prevrtati na trbuh i posjedati, a samim time i igrati) i opet neke stvari koje sam ja zaželjela, a ljudi pitali“, majka troje djece otkrila nam je što je dobivala za svoju djecu, a zatim podijelila s nama što ona kupuje kada ide na babine.

„Za babine sam bliskim osobama i njihovom bebicama kupovala Braunov ušni toplomjer, inhalator, baby phone, baby njihaljku ležaljku (to su cifre od 100 do cca 300 eura).

Možda nekima zvuči čudno tražiti ili čak i glupo pokloniti nekome toplomjer ili inhalator jer ispada da želiš da dijete bude bolesno, ali to je zatucano mišljenje jer i jedno i drugo mogu koristiti i bebe i odrasli i to su po meni dvije stvari koje svaka obitelj treba imati.

A drugima, manje bliskim prijateljima, sam kupovala i kupujem koji komad robice, pelene (jer njih nikada dosta), pribor za njegu bebe, didaktičku igračku za dob tipa 3-6 mj ili 6-9mj,…

Moram još dodati da su mi najnekorisniji poklon bile plišane igračke. Samo sam ih svako malo prala, niti jedno dijete ih nije doživljavalo, a one kao predstavljaju simpatičan ukras (koji skuplja prašinu koju to dijete udiše ako mu ih načičkate oko krevetića kao što to mnogi roditelji rade)“, kazala nam je ova iskusna majka.