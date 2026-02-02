Kad lira zapjeva, Lastovo diše kao jedno: Počinje 543. Lastovski poklad

Kada se danas, na blagdan Gospe Kandalore, po prvi puta ove godine zvuk lire (lijerice) razlije lastovskim ulicama, pa sve do čiste srijede, na otoku će vladati kolektivni zanos. Iako je 543. Lastovski poklad započeo još 17. siječnja i već su dva bala u Plesnoj sali za nama, povorka predvođena sanaturom, sviračem lire, večeras će se uz pjesmu spustiti na Gornju luku pod kostanju, zahalekati „Uvooo!“, a iščekivanje Pokladnog utorka za gotovo čitavu populaciju otoka postat će jedina tema o kojoj se misli i govori. Ove je godine radosna napetost dodatno pojačana svjetskim priznanjem i uvrštenjem tog jedinstvenog lokalnog običaja u Registar dobrih praksi očuvanja nematerijalne baštine UNESCO-a pa se očekuje i nikad veći broj sudionika i gledatelja.

Halekat će se još dvaput, na Pretili četvrtak i Pretilu nedjelju, a odlučite li doći, budite spremni na slojevito, kompleksno događanje i na sam Pokladni utorak, ali i u dane koji mu prethode. Lastovski je poklad prvenstveno svečanost otočana za otočane, u kojoj neku ulogu ima sve staro i mlado, tako da će vam bez nekog temeljnog prethodnog informiranja biti vjerojatno teško pratiti što se zbiva i onda možda propustite punu čaroliju.

Želite li se i sami maskirati i natjecati za bogate nagrade, na Lastovu biste trebali biti već u subotu 14. veljače kada je maskenbal. U nedjelju popodne možete pratiti ozbiljno-slatki ophod selom Malih maškara, djece premlade za formalni Pokladni utorak, ali ništa manje predane od odraslih u održavanju rituala. Nakon ophoda maškarići dolaze u Salu na svoj ples, kasnije se u Sali skupe i odrasli, a oko 23 h na halekanje polazi skupina Pokladara čiju povorku možete pratiti, ali ne se i u nju miješati.

Pretili je ponedjeljak najbliži razuzdanim srednjevjekovnim karnevalima, a povorke grupa Grubih maškara obilaze od popodneva pa do kasno u noć iste kuće koje će posjećivati i sutradan, skupljajući jaja od kojih će pripremati obrok na Čistu srijedu. Najzanimljiviji i najživopisniji među tim ekipama su bez sumnje muškarci u najboljim godinama koji se taj dan, „ružno“ maškarani prepuste neobuzdanoj zabavi. Ipak, i ponedjeljak ima svoju ozbiljnu stranu. Rano ujutro Pokladari, još uvijek u civilu, sanatur, kapo sale i djeca odlaze po „najljepšeg magarčića u selu“ i s njim na Kolač, točno određeno mjesto pod jednom maslinom gdje će skupiti prlinu (zemlju) za čizme lutka Poklada. Prema legendi oko koje se izgradila čitava ikonografija Poklada, to je mjesto gdje su se nakon otklanjanja prijetnje gusarskog osvajanja Lastova susreli i izljubili muškarci u vojnim uniformama koje danas predstavljaju Pokladari, te njihove žene, danas Lijepe maškare, koje su se bile do tad sklonile na Hum. Sa skupljenom prlinom kreću po krojača i materijal za izradu lutka te dolaze u Plesnu salu gdje će ga izraditi, kao i bombe. Moraju biti gotovi do podneva, kada se isproba bomba, a lutka Poklada stavlja se u prozor gdje će čekati sutrašnju svečanu povorku.

Nakon burnog ponedjeljka, jutro na Pokladni utorak počinje odlaskom po uzu (konop po kojem se spušta pokladna lutka s Pokladarove grže na vrhu brda u dno sela na Gornju luku). Kada je nasapunaju i postave, vraćaju se kućama gdje se odjevaju u uniforme, odnosno lijepe kostime. Dolazite li u sam utorak, da biste mogli popratiti glavno događanje, trebali biste iz Splita krenuti trajktom u 5 sati ujutro, a iz Vele Luke u 8:45 h, zajedno s grupicom lastovskih srednjoškolaca koji se prigodice vraćaju taj dan na otok i čije će vas uzbuđenje trenutno zaraziti. U Ublima ste u 10:15 h i imate taman dovoljno vremena da dođete do Lastova i okrijepite se prije no u 13:00 h dođete na Dolac ispred zgrade Općine Lastovo gdje se od načelnika traži dozvola za ophod i pleše, prvo Pokladari, a kad oni s magarcem koji nosi Poklada krenu u ophod po kućama, Lijepe maškare. Povorke se ne smiju sresti do kraja dana, opet na Dolcu, gdje će izvesti zajednički završni ples i spaliti Poklada. Povorke obilaze kuće koje su ih odlučile primiti, plešu na njihovim sularima i goste se s domaćinima, a možete ih pratiti, ali ne i ulaziti u kuće kroz koje taj dan prođe i po 150 ljudi.

Do 14:30 h Pokladari su na Gornjoj luci. Poklad se skida s magarca i nosi na brdo odakle će se tri puta, uz pucanje bombi – pet, sedam pa devet – cujati odnosno spuštati niz uzu. Kada to završi, Pokladari plešu puno Pokladarsko kolo te odlaze put Dolca, usput obilazeći još nekoliko kuća, a na trg dolaze Lijepe maškare i izvode svoj ples. Od kada one završe pa do 18 h kada se Pokladari vraćaju na Dolac, promatrači imaju nešto vremena da srede dojmove i okrijepe se.

Vrhunac najvažnijeg dana u godini počinje na Dolcu elaboriranim plesom, u naše vrijeme, zbog masovnosti, dviju koordiniranih skupina Pokladara kojima se sa odgodom pridržuju Lijepe maškare pa onda u zajedničkom kolu zaključe formalni dio priredbe spaljivanjem Poklada uz crkvenu zvonjavu i vatromet. Nakon večere, svi ponovno dolaze u Plesnu salu gdje često ostaju do jutra, a mnogi gosti tamo dočekaju i jutarnji trajekt (polazi iz Ubli u 4:24 h).