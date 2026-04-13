Kad će sinjska zaobilaznica? Ravnatelj ŽUC-a Škorić tvrdi da je mogla biti gotova da nije...

Nikad mirniji aktualac na sjednici Splitsko-dalmatinske županije! Dapače, većinu pitanja postavljali su predstavnici vlasti, vijećnici vladajuće većine…
U takvoj konstelaciji nije bilo posebno disonantnih tonova, čini se da opozicija čeka izvještaj župana Bobana o radu u prošloj godini, odnosno o izvršenju proračuna za 2025. godinu.
Pa nam se učinilo zanimljivim pitanje oko sinjske zaobilaznice, odnosno odgovor ravnatelja Županijske uprave za ceste Petra Škorića. Jer kroz Sinj je doista gužva i u bilo kojem normalnom danu, a kad krene turistička sezona, Alka,…, onda stanje postaje neizdrživo.
- ŽUC je planirao napraviti istočnu zaobilaznicu, a Hrvatske ceste zapadnu, kako bi bajpasirali promet koji ide kroz centar Sinja. Izgradnju te nove prometnice istočno od grada Sinja smo planirali odavno, koridor egzistira i u Prostornom planu općine Sinj. Jer kad smo radili brojanje prometa riječ je o 12 tisuća vozila dnevno što je veliki broj, a ta zaobilaznica bi smanjila promet kroz Sinj barem za trećinu. Nakon predstavljanja i suprotstavljanja MO Brnaze dok je bila prošla vlast, sada je nova vlast izrazila želju i ponovila zahtjev prema Sinju. Mi smo imali sastanke i s bivšom gradonačelnicom Križanac pa i s gradonačelnikom Buljom… Jer to nije samo nova prometnica, nego idu i biciklističke staze, i elektroinstalacije I nogostup. No, nismo našli na razumijevanje od Grada Sinja, a tu cestu smo mogli do sada napraviti… - detaljno je elaborirao ravnatelj ŽUC-a Petar Škorić, očigledno p(r)ozivajući čelnike lokalne zajednice od kojih mora doći inicijativa.