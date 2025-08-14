Jurišić iz Brodosplita: "Situacija se čini pretjerano napuhanom"

Nakon što su se na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da su "kod remonta Marka Pola demontirane i ponovno montirane tone zidnih i stropnih panela, potpuno identičnih onima na brodu Moby Drea", iz Brodosplita stižu pojašnjenja koja situaciju žele staviti u pravi kontekst.

Evo što je povodom toga izjavio Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita.

"Tragom komentara na društvenim mrežama, u kojem se navodi da su 'kod remonta Marka Pola demontirane i ponovno montirane tone zidnih i stropnih panela, potpuno identičnih onima na brodu Moby Drea', situacija u Brodosplitu čini se pretjerano napuhanom.

Iz toga se može iščitati podatak da je feribot Marko Polo bio na remontu s radovima vrlo sličnim onima koji su trebali biti izvedeni na brodu Moby Drea.

To me, naravno, zainteresiralo, pa sam pronašao objavu na portalu Morski.hr od 14. ožujka 2023. (https://www.morski.hr/marko-polo-nakon-remonta-ponovno.../) u kojoj stoji da je trajekt Marko Polo nakon remonta ponovno uplovio u luku Ancona.

Međutim, na upit medija za više detalja o remontnim radovima stigao je indikativan odgovor: 'Trajekt Marko Polo bio je u brodogradilištu Mali Lošinj na redovitom godišnjem održavanju prije početka sezone. Specifikaciju radova nismo u mogućnosti dati.'

Iz svega se može izvesti pretpostavka da su s broda iskrcane tone zidnih i stropnih panela, vjerojatno s azbestom, jer je brod izgrađen 1972. u Francuskoj.

Ovdje se postavlja pitanje: zašto se isti posao ne može obaviti u Brodosplitu, koje je također registrirano za remontne radove?

Pritom se pojavljuju i prozivke da ovakvi, ali i drugi najavljeni brodovi 'više nikad ne smiju uploviti u Split', dok u Mali Lošinj, Rijeku ili Kraljevicu to očito nije problem'".