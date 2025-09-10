Jurica Galić Juka uputio oštru poruku Vladi: "Iz dubine duše se stidim što me predstavljate kao pripadnika hrvatskog naroda, šutnja je također zločin"

U Banskim dvorima protekla su dva dana protekla u znaku intenzivnih diplomatskih aktivnosti. Nakon sastanaka s predsjednikom Europskog vijeća Antónijem Costom i američkim izaslanstvom, premijer Andrej Plenković u utorak je primio izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sa’ara. Upravo taj susret izazvao je burne reakcije u domaćoj javnosti, pa i u političkom vrhu.

Nakon susreta s ministricom vanjskih poslova i iseljeništva Palestine @VarsenAghShahin, primili smo i izraelskog ministra vanjskih poslova @gidonsaar - u kontekstu širih nastojanja Hrvatske da pridonese globalnim inicijativama za stabilizaciju prilika na Bliskom istoku.… pic.twitter.com/lXQQwjH3yS — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 9, 2025

Premijer Plenković naglasio je da su s izraelskim ministrom razgovarali o nužnosti prekida vatre, ublažavanja humanitarne krize u Gazi, zaštiti civilnog stanovništva te o dugoročnom rješenju koje bi se temeljilo na dvodržavnom modelu. Sa’ar je, prema Plenkovićevim riječima, izrazio zahvalnost na hrvatskoj pomoći civilima u Gazi. Predsjednik Republike Zoran Milanović istodobno je iznio sasvim suprotan ton. Izjavio je da je usporedba izraelske ofenzive u Gazi s Domovinskim ratom uvredljiva te da Hrvatska nije bila agresor nego žrtva, dok Izrael, kako je naglasio, „divlja i ubija“ te provodi etničko čišćenje. Milanović je upozorio da primanje izraelskog ministra u ovom trenutku šalje pogrešnu poruku.

Plenković je odgovorio da Sa’ar uopće nije spominjao Domovinski rat te optužio Milanovića za širenje neistina i neusklađenost. Premijer je podsjetio i na to da predsjednik tri i pol godine nije reagirao na rusku agresiju na Ukrajinu, a sada iznosi oštre ocjene o izraelsko-palestinskom sukobu. Susretu Sa’ara i Plenkovića prethodili su i prosvjedi ispred Banskih dvora. Aktivisti okupljeni oko inicijative „Free Palestine“ poručili su kako je neprihvatljivo primati visokog izraelskog dužnosnika u trenutku kada se u Gazi bilježe stravične civilne žrtve.

Svoj stav iznio je i poznati splitski fotograf i putopisac Jurica Galić Juka. Na društvenim mrežama objavio je oštru reakciju u kojoj je napisao:

„Jasno mi je da su naše mišljenje i stav beznačajni u svjetskoj politici. Ali jednog dana, kada shvatimo da smo šutke gledali i odobravali jedan od najvećih genocida nakon Drugog svjetskog rata, Slovenci će moći djeci pogledati u oči. Mi nećemo. Jer nismo imali hrabrosti za stav. Ali dok se genocid događa, mi ne samo da šutimo. Mi s najvećim počastima primamo ministra čija vlada je odgovorna za genocid. Ministru za čijim je premijerom Međunarodni kazneni sud izdao uhidbeni nalog. Možemo li moralno pasti niže??? Vlada Republike Hrvatske iz dubine duše se stidim što me predstavljate kao pripadnika hrvatskog naroda! Šutnja je također zločin!“