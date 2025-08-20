Juranić i Lana vješto tri mjeseca skrivali da su postali roditelji

Hrvatski reprezentativac Josip Juranović i njegova supruga Lana Miholjević prije tri mjeseca postali su roditelji djevojčice. Iako su radosnu vijest čuvali za sebe gotovo do kraja ljeta, nogometaš Union Berlina sada ju je i sam potvrdio.

Svoju novu životnu ulogu otkrio je kroz emotivnu objavu na društvenim mrežama, kada mu je supruga čestitala 30. rođendan kolažom fotografija na kojima poziraju s bebom, okruženi balonima i rođendanskom tortom.

Juranović i Lana upoznali su se 2019. godine u Splitu, gdje je on tada igrao za Hajduk, a ona studirala. Veza im je od početka bila ozbiljna, a iako su jedno vrijeme živjeli na različitim adresama zbog nogometaševe karijere, brzo su odlučili zajednički graditi život. Zaručili su se u Splitu tijekom proslave Lanine diplome, a pred matičara su stali 2023., dok su godinu kasnije organizirali i crkveno vjenčanje.

Nogometaš je u ranijim intervjuima priznao da ga je Lana osvojila na prvi pogled, unatoč tome što tada nije znala mnogo o nogometu. “Upoznali smo se preko prijatelja. Lana me osvojila odmah, a danas ne propušta nijednu moju utakmicu. Ako je ne može gledati uživo, gleda je na televiziji”, kazao je Juranović.

S dolaskom djevojčice obitelj Juranović dobila je novu dimenziju sreće. Vatreni bek, koji je i u dresu reprezentacije i kroz nastupe u Europi pokazao borbenost i upornost, sada se suočava s najljepšim izazovom – očinstvom.