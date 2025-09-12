Close Menu

Juniori Jedinstva nastupaju na 60. Vinkovačkim jesenima

Pravo sudjelovanja izborili na 11. Smotri dječjeg folklora SDŽ

Polaznici Škole folklora Folklornog ansambla Jedinstvo, koji ove godine slavi 35 godina neprekinutog rada, krenuli su na kratku turneju u Vinkovce. Od 12. do 15. rujna predstavljat će Splitsko-dalmatinsku županiju na Dječjim Vinkovačkim jesenima, dijelu jubilarnog 60. izdanja najveće hrvatske folklorne manifestacije.

Pravo nastupa osvojila je dječja skupina Šaltinka, koja djeluje u sklopu jedinstvene Škole folklora „Branko Šegović“. Ulazak na nacionalnu pozornicu izborili su nedavno na XI. Smotri dječjeg folklora SDŽ u Kaštel Lukšiću. Ovaj uspjeh, poručuju iz ansambla, potvrda je dugogodišnjeg sustavnog rada s najmlađima i kvalitete koju je prepoznalo i Hrvatsko društvo folklornih koreografa i voditelja, dodijelivši Jedinstvu Certifikat vrsnoće za scensko izvođenje folklorne umjetnosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jedinstvo i dalje upisuje nove članove u svoje programe – od vrtićke skupine „Opačići“ za djecu od 3 do 7 godina, preko Škole folklora „Branko Šegović“ (1.–5. razred osnovne škole) i Škole mandoline, gitare i tambure (od 4. razreda OŠ do 4. razreda SŠ), do pripremnog folklornog ansambla i školskog orkestra za mlade svirače klarineta i violine.

„Tradiciju ne treba njegovati jer nije bolesna. Ne treba je čuvati jer nije zarobljenik. Naša tradicija može opstati samo ako ju živimo,“ poručuju iz Jedinstva, pozivajući djecu i mlade da im se pridruže.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0