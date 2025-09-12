Juniori Jedinstva nastupaju na 60. Vinkovačkim jesenima

Polaznici Škole folklora Folklornog ansambla Jedinstvo, koji ove godine slavi 35 godina neprekinutog rada, krenuli su na kratku turneju u Vinkovce. Od 12. do 15. rujna predstavljat će Splitsko-dalmatinsku županiju na Dječjim Vinkovačkim jesenima, dijelu jubilarnog 60. izdanja najveće hrvatske folklorne manifestacije.

Pravo nastupa osvojila je dječja skupina Šaltinka, koja djeluje u sklopu jedinstvene Škole folklora „Branko Šegović“. Ulazak na nacionalnu pozornicu izborili su nedavno na XI. Smotri dječjeg folklora SDŽ u Kaštel Lukšiću. Ovaj uspjeh, poručuju iz ansambla, potvrda je dugogodišnjeg sustavnog rada s najmlađima i kvalitete koju je prepoznalo i Hrvatsko društvo folklornih koreografa i voditelja, dodijelivši Jedinstvu Certifikat vrsnoće za scensko izvođenje folklorne umjetnosti.

Jedinstvo i dalje upisuje nove članove u svoje programe – od vrtićke skupine „Opačići“ za djecu od 3 do 7 godina, preko Škole folklora „Branko Šegović“ (1.–5. razred osnovne škole) i Škole mandoline, gitare i tambure (od 4. razreda OŠ do 4. razreda SŠ), do pripremnog folklornog ansambla i školskog orkestra za mlade svirače klarineta i violine.

„Tradiciju ne treba njegovati jer nije bolesna. Ne treba je čuvati jer nije zarobljenik. Naša tradicija može opstati samo ako ju živimo,“ poručuju iz Jedinstva, pozivajući djecu i mlade da im se pridruže.