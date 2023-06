JUNAČKA BORBA Plazibat nakon teškog poraza uputio ispriku HNS-u: 'Nisam to namjerno napravio'

Težak poraz pretrpio je sinoć Antonio Plazibat na Glory: Collision 5 eventu, a još teža od samog poraza vjerojatno je ozljeda lijeve podlaktice koju je zadobio u prvoj rundi. Hrvatski teškaš rano u meču slomio je ruku, a tijekom večeri otkrio je više informacija o samoj ozljedi. Neki su krivo prenosili vijest da je Plazibat slomio šaku, a Plazibat je otkrio kako se ne radi o slomljenoj šaci.

"Čisto samo da znate, slomljena mi je podlaktica. Vanjski dio, kako god se zove ta kost. Morat ću na operaciju kako bih se mogao oporaviti. Tako je, kako je, sve ostalo je dobro", otkrio je Plazibat putem Instagram 'storyja' te je naglasio da se radi o 'vanjskoj kosti' podlaktice.

Dakle, Antonio je pretrpio prijelom lakatne kosti (lat. ulna), a kao dokaz prijeloma priložio je rendgensku sliku na kojoj se jasno vidi slomljena kost. Plazibata čeka operacija slomljene ruke, a neko vrijeme će nositi i gips na lijevoj ruci. Već prvu noć imao je velikih problema sa slomljenom rukom, a u ranim jutarnjim satima zatražio je savjet od svojih fanova, piše Fightsite.

"Iskreno mi treba životni savjet, van toga kako sam se trebao boriti. Ima li netko ideju kako spavati s ovim gipsom s obzirom da ruka stalno mora biti gore? Ja nikako ne mogu zaspati na leđima, nego samo na boku. Izgleda da će mi ovo biti najumornijih dva mjeseca. Ima li itko neku ideju ili savjet?", upitao je Plazibat.

Hrvatskog kickboksača sinoć u Rotterdamu bodrilo je nekoliko tisuća hrvatskih navijača, a podršku je dobio i od delegacije HNS-a (Hrvatski nogometni savez). Predsjednik Marijan Kustić bio je na čelu te delegacije, a u publici su bila brojna poznata imena poput Marija Mandžukića, Ognjena Vukojevića i Damira Miškovića. Plazibat se nakon meča ipak nije našao s HNS-ovom delegacijom, a ispriku je uputio putem Instagrama.

‘‘Koliko god mislio da je loše, uvijek može gore. Vjerujte mi, može biti tisuću puta gore i ovo što se dogodilo zapravo je super. Hvala svima koji me podržavate i hvala ekipi iz HNS-a jer su došli. Nemojte mi zamjeriti jer sam išao odmah saznati što mi je s rukom i jer nisam ostao nakon borbe. Nemojte zamjeriti jer vas nisam ispoštovao i slikao se s vama. Stvarno nisam to namjerno napravio, ruka me jako boljela. Znao sam da je slomljena, a zbog toga vam se nisam javio. Nije namjerno.‘‘, pojasnio je Plaza, piše Fightsite, a potom je u šaljivom tonu zaključio svoje obraćanje.

‘‘U najgorem slučaju, ja sam prvi koji je nokautirao suca.‘‘, rekao je Plazibat uz osmijeh na licu.

Ako vam je kojim slučajem promaknuo taj detalj, Plazibat je krajem druge runde desnicom bacio suca u nokdaun. Glavni sudac pokušao je razdvojiti Osara i Plazibata po isteku runde, a u žaru borbe, Plazibat je uzdrmao suca. Organizatori su nakon toga uveli zamjenskog suca, a snimku te sekvence možete pogledati OVDJE.