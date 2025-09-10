Jugo zaustavio jedriličare: Trećeg dana Svjetskog prvenstva u Splitu nije bilo regate

Treći dan Svjetskog prvenstva u klasi zvijezda u Splitu protekao je bez jedrenja. Olujno jugo donijelo je snažan vjetar, obilnu kišu i visoke valove, zbog čega su organizatori bili prisiljeni otkazati planiranu treću utrku.
Jedriličari su strpljivo čekali u Uvali Baluni nadajući se smirivanju vremenskih prilika, no oko 14 sati donesena je odluka da se regata ne održava. Otkazana utrka pokušat će se nadoknaditi u preostala tri dana, pa je u planu da se odjedre četiri plova do kraja natjecanja.
Poredak nakon drugog dana
U konkurenciji je čak 101 posada, a nakon dva dana natjecanja poredak najboljih izgleda ovako:
- Negri – Lambertenghi (ITA) 10 bodova
- Eckert – Melo (ŠVI) 14
- Heuwinkel – Spehr (NJEM) 14
- Kusnierewicz – Prada (POLJ) 18
- Buckingham – Nichol (SAD) 24
Od hrvatskih posada najbolji su Arapov i Šitić na 21. mjestu (51 bod), odmah iza njih Mišura i Barać na 22. poziciji (52), dok su Stipanović i Bilić 29. s 61 bodom.
Dalje slijede:
- Miroić i Rajčić – 48. mjesto (101)
- Kostov i Schram – 52. mjesto (105)
- Stipanović i Anđelić – 59. mjesto (112)
- Marinović i Akrap – 64. mjesto (120)
Svjetsko prvenstvo u klasi zvijezda nastavlja se u četvrtak, kada će se, uz povoljnije vremenske uvjete, pokušati odjedriti dva plova.