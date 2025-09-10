Close Menu

Jugo zaustavio jedriličare: Trećeg dana Svjetskog prvenstva u Splitu nije bilo regate

Svjetsko prvenstvo u klasi zvijezda nastavlja se u četvrtak, kada će se, uz povoljnije vremenske uvjete, pokušati odjedriti dva plova

Treći dan Svjetskog prvenstva u klasi zvijezda u Splitu protekao je bez jedrenja. Olujno jugo donijelo je snažan vjetar, obilnu kišu i visoke valove, zbog čega su organizatori bili prisiljeni otkazati planiranu treću utrku.

Jedriličari su strpljivo čekali u Uvali Baluni nadajući se smirivanju vremenskih prilika, no oko 14 sati donesena je odluka da se regata ne održava. Otkazana utrka pokušat će se nadoknaditi u preostala tri dana, pa je u planu da se odjedre četiri plova do kraja natjecanja.

Poredak nakon drugog dana

U konkurenciji je čak 101 posada, a nakon dva dana natjecanja poredak najboljih izgleda ovako:

  1. Negri – Lambertenghi (ITA) 10 bodova
  2. Eckert – Melo (ŠVI) 14
  3. Heuwinkel – Spehr (NJEM) 14
  4. Kusnierewicz – Prada (POLJ) 18
  5. Buckingham – Nichol (SAD) 24

Od hrvatskih posada najbolji su Arapov i Šitić na 21. mjestu (51 bod), odmah iza njih Mišura i Barać na 22. poziciji (52), dok su Stipanović i Bilić 29. s 61 bodom.

Dalje slijede:

  • Miroić i Rajčić – 48. mjesto (101)
  • Kostov i Schram – 52. mjesto (105)
  • Stipanović i Anđelić – 59. mjesto (112)
  • Marinović i Akrap – 64. mjesto (120)

Svjetsko prvenstvo u klasi zvijezda nastavlja se u četvrtak, kada će se, uz povoljnije vremenske uvjete, pokušati odjedriti dva plova.

