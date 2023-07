Jugo je krivac za širenje današnjeg požara. Postoji dobra i loša vijest oko vjetra večeras

Preko unutrašnjosti zemlje premješta se frontalni poremećaj koji je središnjoj Hrvatskoj donio mjestimice jača grmljavinska nevremena. U većem dijelu zemlje je vruće, najviše u Dalmaciji s temperaturama do čak 34°C.

Najviše je zahladilo na krajem sjeverozapadu zemlje. Primjerice, Međimurje u 16 sati mjeri tek 19°C. Radar otkriva da je jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo području sjeveroistočno od Zagreba.

Na Jadranu danas puše umjereno jugo koje je ponegdje na moru imalo jake udare.

Jugo će u većini predjela puhati još do večeri, što je dobra vijest za vatrogasce. Upravo je jugo s jakim udarima bilo glavni razlog tako brzom širenju požara kod Šibenika. Prema podacima DHMZ-a udari su dosezali 12 m/s, ali je u popodnevnim satima jugo u laganom slabljenju.

Ono će do zalaska sunca potpuno prestati, no onda bi se mogao javiti novi problem.

Večeras će podno Velebita zapuhati jaka bura s olujnim udarima. Ona će se proširiti na sjevernu Dalmaciju ali tu će biti umjerena. Bura će do ponoći stići do šibenskom područja i bit će uglavnom slaba do umjerena iako se ne isključuje mogućnost pokojeg pojačanog udara. Mijenjanje smjera vjetra sigurno neće biti od koristi vatrogascima.

Dobra je vijest da se od sutra ne očekuje vjetrovito vrijeme kao što je bilo danas i to do daljnjega.

Evo kakva je situacija bila na prognostičkim kartama po pitanju udara vjetra danas i što nas očekuje do kraja dana i ujutro (MeteoAdriatic):