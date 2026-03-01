Jubilarni Škraping pred zatvaranjem prijava: Rekordan interes i humanitarna nota

Povijesno, 20. izdanje međunarodne utrke Škraping, koje će se održati 7. ožujka 2026. na otoku Pašmanu, ulazi u završnicu prijava. Organizatori su objavili kako su kapaciteti gotovo popunjeni te će prijave biti zatvorene čim se dosegnu predviđene kvote po kategorijama.

Ova tradicionalna utrka po otočkom kršu ove godine nosi i snažnu humanitarnu poruku. Dio sredstava od startnina namijenjen je opremanju Odjela ginekologije i opstetricije Opće bolnice Zadar, čime sudionici izravno doprinose poboljšanju uvjeta za majke i novorođenčad.

Natjecatelji mogu birati između četiri dionice, ovisno o razini spreme:

– Ultra (45 km)

– Challenger (25 km)

– Active (12 km)

– Light (6 km)

Organizaciju predvode Turistička zajednica općine Tkon, Općina Tkon i tvrtka Orlić d.o.o., uz potporu brojnih institucija i partnera. Pokrovitelji su Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma i sporta, Zadarska županija te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

U realizaciju su uključeni i Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Zadarske županije te projekt Hrvatski otočni proizvod, dok logističku i financijsku podršku pruža široka mreža sponzora iz turističkog, ugostiteljskog i poslovnog sektora.

Prijave su moguće isključivo putem online sustava, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoje mjesto osiguraju na vrijeme jer se, zbog logističkih i sigurnosnih ograničenja, kvote neće proširivati.

Jubilarno izdanje tako ne obilježava samo 20 godina trčanja po pašmanskom kršu, već i zajedništvo sporta i humanosti, koje Škraping čini jednim od prepoznatljivijih outdoor događaja u regiji.