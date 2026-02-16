Joško Radić bubnjevima nosio maratonce: Ritmom protiv kiše i bure na Splitskom maratonu

Unatoč kiši i buri, atmosfera na Splitski maraton bila je ispunjena energijom i podrškom, a za to je zaslužan i splitski bubnjar Joško Radić koji je maratonce bodrio na – nesvakidašnji način.

Radić je zauzeo poziciju na križanju Ulice 8. Mediteranskih igara prema Poljud, gdje je snažnim ritmovima bubnjeva davao dodatni poticaj stotinama trkača. Ni hladno vrijeme ni jaka bura nisu ga spriječili da u svom prepoznatljivom stilu mamí poglede prolaznika, ali i samih sudionika utrke.

Dok su se maratonke i maratonci borili s kilometrima i vremenskim uvjetima, južnjački ritam s križanja podizao je raspoloženje i vraćao osmijehe na lica iscrpljenih natjecatelja. Mnogi su mu uz podignuti palac i pljesak zahvaljivali na podršci, a okupljeni gledatelji nisu skrivali oduševljenje ovim originalnim oblikom navijanja.

Ovaj glazbeni performans još je jednom pokazao kako Split diše sa sportašima te da podrška s ulice često znači jednako kao i ona s tribina.